Rihanna vuelve al rubio para anunciar ‘RihIssue’

Rihanna ha anunciado su nuevo proyecto musical y pese a que no se trata de nueva música, sus fans se han vuelto locos de alegría con la confirmación de que Riri vuelve a su habitat natural: los discos. Y no lo ha hecho de cualquier manera: con melenaza rubia, con provocativas poses y explotando su lado más sensual el regreso de la de Barbados promete.

Promete y trae consigo la reedición en vinilos de colores bajo el nombre de RihIssue. Una colección que ya está disponible para pre-reserva de sus discos Music of the sun (2005), A girl like me (2006), Good girl gone bad (2007), Rated R (2009), Loud (2010) Talk Talk Talk (2011), Unapologetic (2012) y Anti (2016).

Un objeto de coleccionista en edición limitada cuyo contenido no es apto para todos los bolsillos ya que cada uno de los discos reeditados en vinilo cuesta aproximadamente entre 100 y 140 dólares (entre 85 y 120 euros). Menos de 10 horas después de su anuncio, el doble vinilo rojo de Anti ya se ha agotado.

Cada uno de estos discos trae consigo una línea de merchandising relacionado con el arte, la portada o el contenido de los álbumes que hace aproximadamente una década ya tuvieron una edición especial en formato Caja fuerte.

Entonces la edición incluyó un libro en tapa dura de 186 páginas que recogió las sesiones fotográficas completas para cada álbum, una reproducción del libreto interior de cada CD, una alfombra para plato de vinilo decorada como la portada de la caja firmada por Rihanna.

"¡Los niños de hoy nunca sabrán qué es el vinilo, dijeron!" escribía la solista de Barbados en sus redes sociales junto a varias sensuales fotografías en las que mostraba su lado más sexy rodeada de vinilos. Y como siempre suele suceder publique lo que publique (ya sea estando en lencería o promocionando su línea de maquillaje) no han faltado los que le han recordado que seguimos esperando su nuevo álbum de estudio desde hace media década.

Riri sigue dejando pistas en forma de migas que nos llevarán hasta su nuevo proyecto discográfico aunque de momento nadie sabe cuando verá la luz. "No esperáis lo que vais a poder escuchar. Lo que hayáis oído previamente sobre mí no tiene nada que ver. Estoy experimentando de verdad. Creo que la música es como la moda en la que tienes que jugar. Lo estamos pasando muy bien y va a ser un disco completamente diferente" explicaba una sonriente Riri a las cámaras hace unas semanas.