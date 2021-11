Silk Sonic, Post Malone, Leiva y Danna Paola inauguran noviembre con sus nuevas canciones

Noviembre ya está aquí y, como cada semana, nuestros artistas favoritos se unen para deleitarnos con sus nuevas canciones. No hay nada ni nadie que consiga frenar sus ganas de nuevos éxitos.

Octubre se despidió con lo nuevo de Nicki Nicole, Cali y el Dandee, Aitana y Ed Sheeran, entre otros. ¿Quieres descubrir quiénes han sido los protagonistas de la primera semana de noviembre? Sigue leyendo para descubrirlo.

Viernes 5 de noviembre

Silk Sonic - Smokin Out The Window. El dúo compuesto por Anderson .Paak y Bruno Mars está de vuelta. Han hecho realidad el deseo de todos sus fans y han publicado Smokin Out The Window, una canción que sigue con el estilo R&B setentero por el que ambos han apostado en este proyecto. Junto a Leave The Door Open y Skate, se va completando poco a poco la discografía del grupo.

Post Malone, The Weeknd - One Right Now. Ya lo advirtieron hace unos días. Se avecinaba un nuevo hit internacional. Estos dos artistas han unidos talentos en una canción de R&B y funk que reúne sus estilos. Eso sí. ¡Al más puro estilo ochentero! Los sintetizadores se han convertido en algunos de sus protagonistas.

Leiva, Zahara - Stranger Things. Cuando Te Muerdes El Labio, el nuevo disco de Leiva, llegará el próximo 3 de diciembre. Pero para calentar motores, el madrileño está presentando algún que otro avance. El más reciente llega con Zahara. Para el artista, es una de las perlas del disco.

Danna Paola, Mau y Ricky - Cachito. Los fans de la mexicana esperaban con ansias la llegada de esta colaboración. Ambos artistas se sumergen en unos ritmos pop de lo más sensuales con sonidos urbanos que nos invitan a darlo todo en la pista de baile.

Omar Montes, Duki - Carita Morena. El argentino está triunfando con su temporada de reggaeton. Después de aliarse con numerosos artistas de la escena de la música urbana, ha decidido trabajar con Omar Montes para regalarnos una fusión de lo más curiosa y pegadiza. El reggaeton aflamencado del de Pan Bendito se une al trap de Duki para deleitarnos con unos sonidos hipnotizantes.

Bizarrap, Anuel AA - Music Sesssions, Vol. 46. Otros que han dado de qué hablar esta semana en la escena de la música urbana son el productor y el puertorriqueño. Han protagonizado una sesión que ha dado de qué hablar en las redes sociales. La base inconfundible de Bizarrap se fusiona con el trap tan característico de Anuel.

ABBA - When You Danced With Me. La legendaria banda sueca ha vuelto con Voyage, un disco de regreso con el que han despertado la nostalgia de todos sus fans. Una de las canciones que incluye su amplio repertorio es When You Danced With Me, que incluye los sonidos del pop y toques del glam rock que tanto les caracterizan.

Melendi, Carlos Rivera - El Único Habitante De Tu Piel. Otro que está de gran estreno es Melendi con su álbum Likes y Cicatrices. Una de las canciones que incluye es ésta con su compañero Carlos Rivera. Es una desgarradora balada que habla de una historia de desamor.

Micro TDH, Pablo Alborán - El Lobby. Otros que nos han deleitado con una balada son estos dos artistas, que nos regalan una fusión de estilos única. La cálida voz de Pablo se une al inconfundible talento del venezolano.

Luis Fonsi - Nuestra Balada. Hablando de baladas, el rey de ellas ha vuelto también con una canción lenta. Habla del deseo de recuperar a la persona que ocupó su corazón.

Otros artistas que han inaugurado noviembre con sus nuevas canciones son Belén Aguilera con Camaléon, Paula Cendejas y St. Pedro con Promesa, Vanesa Martín con Y Yo Latiendo, Andrés Suárez y Beret con Niña, Khea con Bien Chula, Marmi y Daniel Sabater con El Despertador y Ozuna y Anthony Santos con Señor Juez.