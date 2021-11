Ghostface ha vuelto para quedarse: ¿Es ‘Scream’ la película más sangrienta de la saga?

Para los fanáticos del cine de terror la llegada de Scream es un acontecimiento histórico. Primero, porque han pasado diez años desde que Wes Craven estrenó Scre4m, la cuarta entrega de la popular ficción slasher iniciada en 1996 bajo el título de Scream, mira quién llama. Y, segundo, porque esta quinta parte, que aunque sea una secuela también tiene un aire de reboot, vuelve a reunir a algunas de las leyendas originales, entre ellas a Courteney Cox, David Arquette y Neve Campbell, que deberán volver a arrostrar al aterrador asesino Ghostface, quien ha vuelto a Woodsboro para sembrar el terror (otra vez).

Esta ocasión es la primera en la que Scream no pasa por las manos de Craven, fallecido en 2015, pero eso no ha impedido a Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, sus nuevos directores, confeccionar un universo que a la vez actualice el clásico de 1996 mientras rinde homenaje a toda la franquicia ¿Su truco? Recuperar algunos de los tópicos que hicieron grande a la primera Scream y crear una receta condimentada para atraer a las nuevas generaciones de espectadores.

¿Cómo hacerlo? Básicamente, a través del gore. Porque Scream es una de las películas más sangrientas de toda la franquicia. Así al menos nos lo deja entrever Melissa Barrera (En un barrio de Nueva York), una de sus actrices protagonistas: «Definitivamente hay muertes en esta película que van a hacer que se les ponga la piel de gallina de pies a cabeza. Hay demasiada sangre. Más de lo que yo recordaba. Demasiados momentos en los que debes ponerte las manos en la cabeza. Hay muertes muy épicas y memorables que les van a encantar».

Scream: tráiler oficial en exclusiva / Paramount Pictures / LOS40

De hecho, a la actriz se le escapa algún pequeño spoiler en el que confiesa que su personaje va a acabar bañado en sangre. No sabemos si porque el asesino Ghostface vaya a acabar con ella o porque esté cerca de alguien cuyas tripas hayan pasado a mejor vida:

«Lo que la gente no sabe de las películas de terror, cuando estás cubierto de sangre es miel, es una especie de producto pegajoso que hace que te quedes pegado en todos lados. Tu móvil, no puedes agarrar nada, no puedes ir al baño. Muchos de nosotros, que estamos cubiertos de sangre, íbamos caminando con los brazos en alto por el ser. Fue algo muy divertido que nunca me había tocado a ese nivel y que creo que la gente no sabe de las grabaciones».

Scream: una cita con el terror el 12 de enero

«Estamos muy emocionados de haber regresado a esta quinta entrega y seguir contando esta historia en homenaje a Wes. Es la primera película que se hace sin él. Significaba mucho que todos [los veteranos] regresaran», nos explica Barrera, que encarnará a la joven Sam Carpenter.

‘Scream’: secretos sangrientos e inconfesables del rodaje, por Melissa Barrera | LOS40

«Acabo de ver la película ayer y estoy súper contenta. Creo que a los fans les va a encantar. Es un homenaje a Craven, a la franquicia, y algo fresco y nuevo que va a atraer a un nuevo público, nuevas generaciones, que quizás no conozcan las películas originales pero que tras ver esta seguro se unen al fandom y se lanzan a verlas todas», añade.

Para abrir el apetito LOS40 os ofrece esta featurette en exclusiva sobre los personajes y el rodaje en el que podemos ver algunas entrevistas con el reparto, entre ellos los más veteranos: Courteney Cox, Neve Campbell y David Arquette, así como algunas secuencias inéditas.