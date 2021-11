Los Javis: “Llegará el momento en el que hagamos algo en Estados Unidos”

Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, están levantando un imperio audiovisual gracias a sus brillantes ideas. La llamada, Paquita Salas y Veneno han sido solo el principio de una larga lista de proyectos que están por delante.

Sus creaciones no solo llevan el sello de calidad, también el de autenticidad. Y es que sus personajes e historias están cargadas de sentimiento. Un factor que ha hecho que se hayan interesado por sus obras más allá de nuestras fronteras, apostando por crear Suma Content, una productora que les permitirá trabajar en más de una obra al año.

Pero los Javis no solo se dedican a crear. Ellos también apuestan por talentos jóvenes que retraten otras realidades. Si hace dos años arroparon a Esty Quesada en su serie Looser; ahora lo hacen con Ana Rujas y Claudia Costafreda en Cardo.

Cardo es la nueva apuesta de Atresplayer: una serie de ocho episodios que retrata los problemas a los que se enfrenta la generación millennial una vez que se hace adulto. Para hablarnos de la serie, de sus futuros proyectos y su nueva aventura con Suma Content, los Javis nos conceden unos minutos.

Pregunta (P): Habéis apostado por Cardo, una serie que se describe como “un retrato generacional”. ¿Qué significa esto?

Javier Calvo: ¿No te has sentido representado?

P: En parte sí. Quizá por la incertidumbre que siente todo el rato la protagonista.

Javier Calvo: Yo creo que nuestros padres nos prometieron un futuro brillante si estudiábamos. Que íbamos a tener trabajo. Nos dijeron que nos iba a ir todo bien, incluso mejor que a ellos y que nos íbamos a comer el mundo. Al final esta generación ha vivido dos crisis muy grandes. Ha tenido que sacarse las castañas del fuego. Vive mostrando una cara en redes sociales que no es real. Se retroalimenta de unas falsas realidades de éxito que no son verdad. Creo que ese vacío se retrata muy bien. Reatrata a los millennials como personas que ya no son jóvenes. Se supone que tenemos que tener la vida ya planeada porque lo sentimos así.

Javier Ambrossi: Claro, ves el Instagram de alguien y dices “qué bien le va”, pero luego lo mismo no puede pagar el piso. Es una dicotomía entre tener el último Iphone y no llegar a fin de mes. También es una cosa generacional por el casting, que está lleno de caras nuevas, y porque está creado por dos mujeres poderosas dueñas de su proyecto. Todo el equipo es así.

P: Claudia y Ana son las creadoras de la serie. ¿Hasta qué punto os involucráis como productores? ¿Es más complicado ejercer este papel?

Javier Calvo: Para mí es muy fácil dirigir porque me sale solo. En el set estoy más a gusto que en mi casa. Ser productor es muy interesante porque hemos hecho una producción muy creativa. Hemos estado desde el guion. Son unos ojos desde fuera. Estás apoyando todo el rato. Es difícil ser productor porque tienes que saber hasta dónde meterte y cómo respetar la voz de la persona. Es interesante. Nosotros queremos ser útiles y no ser un estorbo.

Javier Ambrossi: Es un poco raro. A mí por ejemplo cuando he dirigido y venía el productor era como “¿se puede ir?”. Te genera tensión. Intentamos no hacer eso. Estamos aprendiendo a saber cómo aportar a la producción. Estamos en ellos. A nivel de contenido creo que Cardo explica muy bien el tipo de producciones que queremos hacer. También a nivel de compromiso social y diversidad.

P: En una entrevista, Diego Ibañez contó que lo parasteis por la calle para participar en la serie.

Javier Ambrossi: Es que es nuestro vecino de en frente. Nos vemos mucho. Desde el día que le conocí supe que lo quería como actor. No sabía cuándo, pero lo quería. Yo hago estas cosas. Me los apunto mentalmente. Diego fue una de esa persona. Cuando llegó Cardo pensamos en él.

Javier Calvo: Queríamos que fuera él y habíamos hablado alguna vez. Un día lo vimos por la calle y se lo dijimos.

P: Ambrossi, he visto también que has compartido una foto en Instagram en la que pone “Emocionado con lo que viene” junto al libro de Cumbres Borrascosas, ¿nuevo proyecto?

Javier Ambrossi: Fue casualidad. Estábamos escribiendo un proyecto nuevo y justo estaba leyendo ese libro. Hice una foto de la mesa. Pero no, no vamos a adaptar Cumbres Borrascosas. ¿Te imaginas? Lo que me falta a mí. (ríe)

Javier Calvo: Oye, pues no estaría mal. Es maravillosa.

P: Como habéis abierto ahora Suma Content, he pensado que podría tratarse de vuestro primer trabajo internacional. ¿Estáis preparando algo en inglés?

Javier Calvo: Llegará el momento en el que hagamos algo en Estados Unidos, pero tiene que ser cuando tenga sentido. No lo vamos a hacer por hacer.

Javier Ambrossi: Tiene que ser cuando llegue. Al principio tienes la tentación de lanzarte a todo y decir “como está en inglés, voy a olvidarme de todos mis principios y hacerlo”. Pero bajas a la tierra y buscas algo que tenga sentido. Ahora estamos grabando Una navidad con Samantha Hudson entonces poco a poco. Es algo que se nos ha caracterizado: hacer las cosas despacio y bien.

P: Puestos a imaginar, ¿con qué artistas os gustaría trabajar de Hollywood?

Javier Calvo: A ti siempre te ha gustado mucho Julia Roberts.

Javier Ambrossi: Sí, siempre lo digo. Me encanta Julia Roberts. Es mi pasión desde que soy muy pequeño. Le escribiría una película. ¿Te imaginas que pasa? Al final las cosas que he dicho las he ido haciendo.