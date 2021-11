‘Stranger Things’ estrena nuevo tráiler y desvela la fecha de la temporada 4

"Bienvenidos a California". Bajo ese título, Netflix ha estrenado un nuevo tráiler de la temporada 4 de Stranger Things, una de las series más queridas de la plataforma de streaming.

Con dicha frase, ya podemos confirmar que los acontecimientos cargados de misterio y sucesos paranormales de los famosos adolescentes tendrán lugar en una nueva localización: California.

De esta forma, Mike, Dustin y compañía vivirán nuevas aventuras en el estado del oeste de los Estados Unidos, moviéndose así de la mítica Hawkings. A pesar de que se alejen del pueblo en el que conocieron el mundo del revés, estamos seguros de que no se librarán del peligro.

Once, por su parte, es la protagonista del nuevo tráiler. El personaje interpretado por Millie Bobby Brown tratará de lidiar con su nueva normalidad: ir al instituto, hacer amigos y todo lo que supone ser una adolescente. No obstante, no parece que le esté yendo muy bien la adaptación a esta vida a la vista de lo que nos muestra este avance. Eso sí, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y sueñan conque serán las mejores de sus vidas:

Stranger Things 4 (EN ESPAÑOL) | Bienvenidos a California | Netflix

Número de capítulos y fecha de estreno

La cuarta temporada de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer contará con nueve capítulos, de los cuales ya conocemos sus respectivos títulos en inglés:

The Hellfire Club Vecna's Curse The Monster and the Superhero Dear Billy The Tina Project The Dive The Massacre at Hawkins Lab Papa The Piggyback

Para verlos, tendremos que esperar hasta verano de 2022, fecha de estreno prevista de la serie. En esta estación, regresarán a sus papeles Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Winona Ryder y David Harbour, entre otros.

Además, se unirán al elenco estos actores: Amybeth McNulty (Anne with an E) en como Vickie, Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) como Patrick, Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcón y el Soldado de Invierno) será la Sra. Kelly, y Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque) como Chrissy.