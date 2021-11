Devon Sawa, el chico que hizo de Cásper humano, reaparece luciendo cuerpazo a los 43 años

Corría el año 1995 cuando toda una generación de niños y niñas disfrutaba por primera vez de Casper. La película sobre el niño fantasma que se enamoraba de la nueva huésped de su casa cautivó a millones de personas.

Pero si hubo una escena que dejó huella a toda una generación fue, sin duda, en la que Casper se convertía en humano por un tiempo limitado. El actor que le dio vida, Devon Sawa, apenas salía cinco minutos en la cinta. Tiempo suficiente para meterse al público adolescente en el bolsillo. Y es que Devon se convirtió en todo un fenómeno de masas.

En 1994, cuando se rodó la película, Devon contaba con 16 primaveras. Tras el éxito de Casper, Devon empezó a salir en varias películas como Now and Then, Destino Final o El Diablo metió la mano. Los noventa y principios de los 2000’s fue una época dorada para el joven, quien vio como su cara estaba en varias portadas de revistas juveniles.

Pero la fama es efímera y con el tiempo Devon empezó a convertirse en el eterno secundario. Eso sí, sin dejar de trabajar. Ahora, con 43 años, Devon continúa apareciendo en películas y series. ¿La última? Nada más y nada menos que la serie de Chucky.

El radical cambio físico de Devon

Pero ha sido en sus redes sociales donde el actor ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras. Devon ha compartido un selfie frente al espejo que ha dado mucho que hablar. Y es que aparece luciendo una figura propia de culturista.

“La dieta empieza el lunes”, ha escrito el actor junto a la imagen en la que aparece luciendo solo unos shorts tras un entrenamiento en el gimnasio. Esta imagen ha dado mucho que hablar entre sus fans.

“¿Puedo quedar contigo? Maldito Casper”, “My teen Crush” o “Dios mío”, son solo algunas de las reacciones que ha provocado. Y es que con imágenes como esta son muchas las personas que no superarán su cuelgue adolescente con él.