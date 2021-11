El Barrio aclara el revuelo sobre su retirada

José Luis Figuereo, conocido dentro del flamenco pop como El Barrio, ha sido el protagonista involuntario de un gigantesto terremoto en la escena musical de nuestro país. Todo ello por una carta de despedida que publicó en sus redes sociales en las que parecía dar a entender un retiro definitivo de la música.

"Selu: Todo quedó oscuro. Un atronador silencio invade este momento en el que escribo esta despedida. (...) Se acabó Selu, no hay más, "todo tiene su fin amigo", me repite sarcástica mi conciencia. Descansa e intenta vivir feliz, sabes que lloverá mucho y que los temporales azotarán tus ganas, pero es el momento de desaparecer, de diluirme por mucho tiempo entre arena y viento. (...) ¡Gracias por todo a mi público! De verdad que lo intenté hacer lo mejor que pude, dejando el alma en cada show, y si a alguien he defraudado, pido mil veces perdón, jamás fue mi intención ¡creánme! Me voy con los recuerdos de mi gente, de su saber estar y su elegancia, a sabiendas de lo difícil de que resulta escuchar mi música anclado a una silla y prisionero de una mascarrilla. (...) Me voy a la ausencia, al recuerdo, no al retiro" escribió en su página oficial de Facebook.

Un texto que causó un gigantesco revuelo entre sus miles de seguidores que abarrotan sus conciertos por toda España y que le convierten en número 1 de ventas disco tras disco. De ahí que muchxs fanáticxs se asustaran ante lo que parecía un adiós.

Pero sólo es un hasta luego, el que marca el final de la gira de presentación El danzar de las mariposas, tal y como ha confirmado a través de varios medios de comunicación como El Diario de Cádiz.

Este fin de gira pone punto y aparte a un ciclo que comenzó a finales de 2019 cuando José Luis Figuereo, El Barrio, puso a la venta su disco El danzar de las mariposas convirtiéndose entonces en el tercer álbum más vendido de ese año. Con la llegada de la pandemia, los 'barrieros' se quedaron sin la presentación en directo de este elepé, pero el regreso a la nueva 'normalidad' ha servido al músico para reencontrarse con su público al que ahora dice hasta pronto.