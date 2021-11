Justin Quiles: “Se viene una canción con Sebastián Yatra y otra con Daddy Yankee”

Justin Quiles está llamado a ser una de las principales figuras del reggaetón. Este ha sido su año gracias al rotundo éxito que ha cosechado Loco, su canción con Chimbala x Zion & Lennox y actual número 1 de LOS40. Pronto se estrenará en el escenario de LOS40 Music Awards y, aprovechando su nominación y todos sus triunfos del 2021, Tony Aguilar ha hablado con el artista puertorriqueño en LOS40 Global Show.

Experimentar da éxitos

"Me gusta experimentar y estos experimentos me han ayudado a crecer hasta el próximo nivel de mi carrera, con PAM y Loco. Esas canciones me han abierto muchas puertas".

Videoclip oficial de 'Colorín Colorado'

En sintonía con Maluma

"Maluma es un colega con el que ya había participado en su disco antes de hacer La botella juntos. Tenía esa canción en las manos y sentía que el único que pegaba para ella era Maluma. Es un tema entre pop y reggaetón romántico que Maluma cogió y lo partió".

Su colaboración con Duki y Bizarrap

"Hice hace algo con Bizarrap y me dijo: 'Ven al estudio que estoy con Duki y me gustaría juntaros'. Estábamos nosotros tres en el estudio y empezamos a crear, compartir ideas...fue increíble. Me gusta hacer colaboraciones raras. La canción con Duki era algo que nadie se espera".

Nominación en LOS40 Music Awards

"Ya es un premio estar nominado en LOS40 Music Awards. Estoy muy orgulloso por esta nominación y vamos a estar ahí pasándolo bien en familia y disfrutando la música, que es lo más importante".

Planes de futuro

"El próximo año vamos a empezar con algo nuevo, empezamos con un sencillo del nuevo disco. Estoy trabajando muchos temas, colaboraciones que tengo y también sencillos de otros artistas. Tengo uno con Sebastián Yatra, hice algo con Daddy Yankee…".

