Pitbull con pelazo: la verdad detrás de la foto

Las redes sociales han enloquecido estos días con unas imágenes de Pitbull. ¿La razón? El cantante de Miami aparece luciendo una frondosa melena castaña en un photocall. Una imagen que no ha dejado indiferente a sus fans. Y es que desde principios de los 2000’s, la estrella de reguetón ha aparecido rapada. Vamos, que no lo hemos visto nunca con pelo encima de la cabeza.

El artista aparece vestido de traje, con una sonrisa y con una media melena que le da un toque vikingo. ¡Tenemos que reconocer que le queda de maravilla!

En Twitter, la red social donde más se han movido estas imágenes, los usuarios han querido compartir la sorpresa que han sentido al ver al cantante con semejante melena.

Jamás me imaginé ve a pitbull con cabello, solo me falta ve The Rock y ah Vin Diesel. pic.twitter.com/QEZ5ajFsEe — R O D (@juguitodechale3) November 9, 2021

Estos son solo algunos de los comentarios: “No puedo dejar de pensar en Pitbull con cabello”, “Pero ¿cómo me vas a decir tú que Pitbull tiene greñas?”, “Jamás me imaginé ver a Pitbull con cabello, solo me falta ve The Rock y ah Vin Diesel” o “Bueno, gracias a Pitbull el 2021 se puso aún más raro”.

La verdad de las fotos

Para todas aquellas personas que hayan pensado que la foto es real, lo cierto es que se trata de un montaje. De momento, Pitbull no ha decidido dejarse una larga melena. Tampoco ha se ha puesto peluquín.

Esta foto es un montaje que hizo la usuaria de TikTok @uhumuhhuh y que grabó en viral. “Le he puesto pelo a Pitbull”, ha escrito la usuaria en su cuenta.

Aunque el vídeo suma más de un millón de me gusta, lo cierto es que este mismo mes de noviembre las fotos han vuelto a viralizarse. De hecho, muchos usuarios daban por hecho que Pitbull había decidido lucir melena.

Sea como sea, tenemos que reconocer que la melena le queda de maravilla. Quizá se anime a dejársela en algún momento.