Bea Retamal desenmascara a Rodri Fuertes, el novio de Adara Molinero: “Es muy falso”

Una de las tramas de Secret Story se está viviendo fuera de la casa, o por lo menos parte. Hablamos de la historia de Adara Molinero con Rodri Fuertes. Una pareja que comenzó con polémica porque estaba por medio Gianmarco Onestini que siempre ha asegurado que empezaron a salir mientras ella estaba con él.

El caso es que Adara y Rodri mantuvieron una relación muy intensa hasta que un mes antes de que ella entrara en la casa rompieron porque parece que no querían lo mismo de la relación. Ella le ha recordado mucho en la casa y él, tras ver lo que estaba sufriendo, se lo ha replanteado todo.

El caso es que ha entrado varias veces en la casa, por teléfono, por tuit o, incluso, presencialmente, para volver a retomar una relación que podría darse una nueva oportunidad. Ha sido la carpeta de esta edición que más interés ha despertado, al margen de la de Sandra y Julen y la de Cristina y Luca.

El caso es que antes de Adara, en la vida de Rodri estuvo Bea Retamal a la que conoció en la casa de Gran Hermano y con la que vivió otra historia muy intensa. Pero lo suyo no funcionó y ahora ella, que está feliz junto a uno de los tentadores de La isla de las tentaciones, ha hablado de Rodri y de por qué tienen ahora mismo tan mala relación.

La llamada de Rodri

“Con Rodri yo me he llevado una desilusión bastante gorda porque… sí que es cierto que nosotros lo dejamos y en esos momentos yo sí que estaba bastante con los ojos cegada, a él lo admiraba muchísimo porque me hizo salir del mundo en el que yo estaba y me enseñó cosas nuevas y fue una admiración que yo tuve por él, pero después yo empecé a hablar por el canal de Mtmad de las vivencias que estaba teniendo, tenía que haber hablado más, y haber explicado ese lado que tiene él que a mí no me gusta”, explicaba en Sobreviviré, el programa de Nagore Robles.

“Siempre como que quería esa buena relación conmigo, pero después me he enterado que me iba poniendo muy verde por detrás, cuando yo, lo mismo que he dicho delante de una cámara lo he dicho detrás”, confesaba.

Hace tres años que rompieron su relación, pero Bea reconoce que la llamó hace mes y pico, en oculto, “supongo que, para no dejar pruebas, menos mal que estaba Dani delante”. Esa llamada se produjo después de que Bea rajara sobre el supuesto montaje de cuernos que habían sacado de Rodri y Adara.

Aunque intentó explicar que estaba harta de que le preguntaran a ella por ese tema, de que acababa de despertarse cuando recibió la llamada y de que no tenía claro que la estuvieran grabando, el caso es que se relajó, habló más de la cuenta y salió la llamada en Socialité. Fue cuando él descolgó el teléfono para llamarla.

Desenmascarando a Rodri

“Él utiliza la técnica de ‘me llevo bien contigo’ voy a utilizarlo para que tú no hables. Es un poco bichito en ese sentido”, admitió.

Aunque Nagore intentó hacer de abogada del diablo y explicó que hay gente a la que no les gusta que hablen de ella, Bea, aseguró que “nunca vamos a ser amigos porque es muy falso. ¿Sabes cuántas veces aparecía el nombre Bea en las conversaciones con Claudia siendo su novia? 1500 veces, ¿tú crees que es necesario?”.

Bea tampoco es una santa y reconoció que en una ocasión le dejó tirado en un descampado sin móvil y sin dinero, “pero le dejé tirado porque me enteré de un montón de cosas esa noche”.

Está claro que en esta relación sí que no hay vuelta atrás.