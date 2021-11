Lucía Sánchez cambia de look tras ‘La última tentación’ y muestra la reacción de Isaac ‘El Lobo’ al verla

La última tentación ha llegado a su fin tras el último Debate. Ya quedó claro qué parejas continúan juntas, cuáles han roto y cuáles se han dado nuevas oportunidades. Y si hay algo que llamó la atención fue el look nuevo de Lucía Sánchez.

Ella es de las que ha decidido darle una segunda oportunidad al amor. Tras ver la infidelidad de Isaac Torres en la isla tras liarse con Bela y ponerle a caer de un burro cuando se enteró, parece que han puesto solución y han decidido volver a intentarlo.

El caso es que no tuvieron una noche fácil en el último programa porque no todo el mundo entiende que estén juntos de nuevo. Además, no parece que su relación con Marina, que parecía haber tomado nuevo rumbo en la isla, vaya a mejorar. De hecho, cuando Jesús y Marina hablaban de su historia, Lucía e Isaac no dejaban de cuchichear sobre cada cosa que decían lo que les valió un reproche de Sandra Barneda y Nagore Robles.

Algo que hirió el orgullo de El Lobo que decidió abandonar el plató. Pero bueno, reality finiquitado y más allá de las tensiones, una de las cosas que llamó la atención fue el cambio de look de Lucía. Adiós a su larga y ondulada melena castaño claro y bienvenida a una melena más corta y más oscura.

Nuevo look post isla

En su canal de mtmad ha contado que recurrió a una amiga con la que compartió piso hace tiempo. Ha grabado un vídeo de todo el proceso y ha dejado claro que está encantada con el resultado. Pero quedaba ver la reacción de su chico al verla.

No ha dudado en grabar la entrada a su casa en la que ha pillado a El Lobo en su faceta menos glamurosa, la de lavar los platos. Al final ha tenido que preguntarle si estaba guapa y su única reacción ha sido: “Estás muy guapa”, mientras la salpicaba con el agua que tenía en las manos de haber estado fregando.

Será porque le ha pillado de improviso, pero no ha sido una reacción muy emocionante.