Fani Carbajal habla después de haberle pedido matrimonio a Christofer Guzmán en ‘La última tentación’

El Debate Final de La última tentación, nos dejó resueltas muchas cuentas pendientes que nos había dejado la isla. Algunas se resolvieron en República Dominicana, pero el estado actual de las parejas estaba en el aire y, por fin, se conoció todo.

Lucía e Isaac se han dado una nueva oportunidad pese a la infidelidad de él con Bela. Jesús y Marina también intentan que lo suyo funcione y eso que en el debate se soltó la bomba de la infidelidad de Jesús con Stefany que Marina no dudó en perdonar. Mayka y Alejandro también siguen apostando por el amor, como Patry y Lester que siguen sin poder sacar de la ecuación a Marta. Así que, ni tan mal.

Los que no pueden ya ni verse son Roberto y Andrea que dejaron bastante patente en el último programa que lo suyo no tiene solución. Ella confesó que él sabía lo que había sucedido entre ella y Manuel en Ibiza, pero que no quiso romper para no perderse la participación al programa.

Boda en La isla de las tentaciones

Ah, y nos queda el tema de Fani Carbajal y Christofer Guzmán. Lo de esta pareja es complicado y no todo el mundo les entiende. En la primera edición, el grito de él en la playa se convirtió en uno de los momentos más icónicos. La infidelidad de su chica con Rubén le destrozó y salió solo de la isla.

Una vez de vuelta a España, perdonó a la que considera el amor de su vida y retomaron su relación. Decidieron volver a la isla porque ella quería demostrarle que había sido un error que no iba a volver a repetirse. No fue así. En esta ocasión un tonteo y beso con Julián volvió a poner la relación entre las cuerdas.

Cristofer se mostró ofendido y dolido y decidió marcharse solo de la isla. Pero otra vez fue volver a España y todo cambió. En El Debate Final no solo dejaron claro que volvían a estar juntos, aunque muchos no lo entiendan, sino que, además, ella le pidió en matrimonio.

El día después

Llevó a plató un anillo y esperó el ‘sí, quiero’ de su chico que no dudó en repetir entre lágrimas de emoción. Así que, parece que habrá boda y seguro que será muy televisiva.

“Ya ha terminado La última tentación. Queríamos dar las gracias por todos los mensajes tan bonitos y positivos que recibimos ayer”, decía Fani en sus historias al día siguiente. “Y por todo el apoyo que nos estáis dando que, de verdad, ayuda muchísimo, muchísimas gracias”, añadía Christofer.

Y a partir de ahora vuelven a sus rutinas. “Por fin podemos subir historias juntos, nuestro día a día y todo, así que, a partir de ahora, volvemos a ser los pesados de siempre”, confesaba Fani. Así que, ya podemos prepararnos.

Dicen que no hay dos sin tres, ¿volveremos a verles regresar a la isla para volver a poner a prueba su relación?