Nicki Nicole le pone letra a la cabecera de ‘La Resistencia’ con vacile a Broncano incluido

Antes de ser una de las estrellas de LOS40 Music Awards Illes Balears, Nicki Nicole se ha pasado por varios programas de televisión de nuestro país. Primero estuvo en El Hormiguero (donde se retó con Pablo Motos en una batalla de freestyle) y ayer, 9 de noviembre, estuvo en La Resistencia.

Como no podía ser de otra forma, el paso de la artista por el espacio dirigido por David Broncano, Ponce y Castella estuvo lleno de humor y momentazos. Sin duda, uno de ellos fue cuando le puso letra a la cabecera del programa.

Además, lo hizo a modo de improvisación. Esos segundos en los que vemos a Broncano por la Gran Vía de Madrid que únicamente tienen música, esta temporada contarán con los nuevos versos de la argentina.

Al menos, eso han dicho en directo y en su cuenta oficial Twitter. "Mañana mismo la empezamos a usar", han afirmado:

💥 @naikinai19 pone letra a la cabecera de la temporada.



Mañana mismo la empezamos a usar.



Gracias, Nicki 🚑 pic.twitter.com/VmRB29Gqxa — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 10, 2021

Por otro lado, la letra cuenta con un pequeño vacile al famoso presentador: "yo me voy y me invitan de nuevo, qué descarado, te pensaste que quería venir... tenias razon, pero también me quiero ir". Aquí llegaron las risas del público y de la cantante, que rápidamente dijo "metira, mentira"

Risas con Rafa Nadal y el Museo de Cera

Otro de los instantes más graciosos del paso de Nicki por La Resistencia tuvo a Rafa Nadal y el Museo de Cera como protagonistas. En primer lugar, ella intentó tener el detalle de hablar con el tenista español para que le mandara un saludo a David. Evidentemente, no sabía que los dos se conocen de sobra.

Como Rafa no respondió al mensaje de Nicole por redes sociales, Broncano la animó a ir al Museo de Cera, un sitio que ella todavía no ha visitado y se ha quedado realmente sorprendida por las estatuas y su dudoso parecido.

Como ya adelantamos, la estrella de la música urbana estará este viernes, 12 de noviembre, en LOS40 Music Awards Illes Balears. Será una de las encargadas de ponerle música a un día inolvidable donde sabremos quiénes de los nominados se alzarán con los premios.