Ariana Grande se convierte en la Jennifer Garner de ‘El sueño de mi vida’ con su último look

No es ningún secreto que Ariana Grande es una gran amante del cine de los 2000’s. La estrella estadounidense rindió su particular homenaje a todas aquellas películas que marcaron su infancia en el videoclip de Thank U, Next.

Una rubia muy legal, A por todas, Chicas malas y El sueño de mi vida tuvieron su espacio en el famoso vídeo musical. Ahora, la intérprete de Positions ha vuelto a homenajear una de estas cintas. ¿Y cómo lo ha hecho? Con uno de los últimos vestidos que ha llevado.

Ariana Grande ha decidido vestirse como la protagonista de El sueño de mi vida en la última grabación de The Voice, donde se encuentra como coach. Grande ha cogido un precioso vestido lleno de colores de Versace que la actriz Jennifer Garner lució en 2004.

Ariana Grande channels Jennifer Garner’s ‘13 Going on 30’ character Jenna Rink for tonight’s episode of #TheVoice. pic.twitter.com/iu8hhJ2cYe — Pop Crave (@PopCrave) November 9, 2021

Por su fuera poco, la estrella pop ha imitado el peinado que la protagonista, Jenna Rink, lleva en la película. ¿El resultado? Que parezcan dos gotas de agua. ¡Menuda fantasía!

Teniendo en cuenta que los 2000’s vuelven a ser tendencia y que Ariana siempre está a la última, no nos extraña que la joven haya decidido llevar este estilismo en la primera gala en directo del famoso talent musical.

“Muchas gracias, Donatella Versace. Estoy feliz del primer directo de The Voice”, escribió la artista de 28 años junto a la imagen.

Sin duda, la escena en la que Jennifer Gardner lleva este vestido en El sueño de mi vida (13 Going on 30) es una de las más famosas de la película. En ella, la protagonista (que realmente es una niña de trece años en el cuerpo de una mujer de 30) se pone a bailar en mitad de una discoteca Thriller de Michael Jackson junto al personaje de Mark Ruffalo.

13 Going On 30 - Michael Jackson Thriller Dance

Nos hubiese gustado ver a Ariana recreando esta escena junto a alguno de sus compañeros de programa, pero no ha podido ser esta vez.