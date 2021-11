El primer teaser de ‘Rebelde’ adelanta el regreso de un personaje de la serie original

Rebelde ya calienta motores. La serie mexicana, considerada uno de los hits seriéfilos de la televisión, se prepara para volver a la pequeña pantalla, esta vez de la mano de Netflix, con una nueva generación de Elite Way School. El estreno está previsto para el 5 de enero de 2022 y, después de conocer el casting completo y ver cómo cantan los protagonistas el tema principal, por fin podemos disfrutar del primer teaser oficial de esta ficción que promete convertirse en el próximo hit del gigante del streaming.

El primer adelanto no llega al minuto. Sin embargo, esos cincuenta y pocos segundos son suficientes para saber por dónde van a ir los tiros en la continuación de Rebelde. Para empezar, se confirma que los protagonistas de la serie intentarán triunfar también en la música y cantarán tanto canciones conocidas como temas originales que entendemos que formarán parte de la discografía de la banda que viene a suceder a RBD.

Póster oficial de 'Rebelde' / Netflix

Y es que a juzgar por lo visto en este avance, la primera temporada, además de hacer hincapié en los salseos y los conflictos entre los alumnos de EWS, centrará el tiro en La Batalla de las Bandas, una especie de competición en la que los aspirantes intentarán hacerse con "el pase automático al estrellato".

La música de 'Rebelde'

Como decíamos, Rebelde va a apostar por un repertorio variado. Baby One More Time, el primer éxito mundial de Britney Spears, es una de las canciones que escucharemos en los primeros capítulos. También han interpretado la canción que catapultó a la fama a RBD y da nombre al título de la serie para promocionar el estreno. No obstante, el equipo quiere mantener el espíritu de la ficción original y la Rebelde de Netflix también tendrá temas inéditos. De hecho, ya se puede escuchar una pequeña estrófa del que seguramente sea el 'focus single' de la producción: "Ese sentimiento, que ha nacido en mí, hoy me hace más fuerte, me hace resistir...".

Celina estará en la secuela

Cuando se supo que Rebelde iba a volver, todos los fans de la icónica ficción se hicieron la misma pregunta: ¿volverán algún alumno de la antigua promoción de Elite Way School? Pues bien, Netflix, con este teaser, ha confirmado, de momento, que Celina Ferrer, la que era íntima amiga de Mia Colucci (Anahí), estará en la nueva temporada, siendo la responsable de La Batalla de las Bandas.

¿Ganas de Rebelde? De momento, dale al play y descubre el primer adelanto oficial de la serie que aterriza en Netflix el próximo 5 de enero.