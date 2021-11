Natalia Ferviú confiesa cómo se enfrentó a la biopsia que se hizo a dos semanas de dar a luz

El pasado junio Natalia Ferviú se unión al grupo de madres primerizas tras dar a luz a Marcelo, el hijo que comparte con su chico, Carlos Pereiro. Todo salió bien, pero las semanas antes de su nacimiento, vivió una auténtica pesadilla.

“Tirando de carrete me he encontrado esta foto. Supongo que en su momento me dio vergüenza subirla... Bueno, eso, y que no me daba la vida. Mi cara lo dice todo. Mi tercer trimestre de embarazo fue un poco circo... ‘Y ahora ¡más difícil todavía!’", recuerda sobre ese momento que debía haber sido muy feliz, pero tuvo sus complicaciones.

La estilista no ha dudado en contar la historia: “Os sitúo: Recién mudados, mi chico con un codo roto y un esguince de tobillo y yo, a 2 semanas de dar a luz, entro en urgencias por una urticaria y salgo con una biopsia”.

Un momento complicado

Menudo susto a dos semanas de dar a luz. “No existe relación entre una cosa y la otra, más que gracias a la primera, una reacción alérgica provocada por el calor y un collar de fantasía, voy al hospital y me detectan un bulto en el pecho izquierdo. Afortunadamente quedó en un susto: ‘Cilindros de tejido mamario con cambio lactacional. No se identifican signos de malignidad’", explica sobre el diagnóstico que le dieron.

Pero claro, entre el momento en el que se hizo la biopsia y el momento en el que le dieron los resultados, no pasó muy buenos días. “Durante una semana, hasta conocer el resultado, decidí no contarlo por no alarmar a mis quereres. ¿Mujer precavida vale por dos? Mmmm no sé, qué mal lo pasé. Así que hoy lo comparto, por si sirve de ayuda, ya que son cosas que ocurren de las que apenas hay información, o yo no supe encontrarla”, confesaba.

Recuperándose

Ahora sigue recuperándose del parto, que no es tarea fácil, aunque no siempre lo tengamos claro. “Lo que tampoco sabía es que un parto por cesárea no te libra de una recuperación de suelo pélvico. En esas ando, colegas. Ya os contaré...”, añadía.

Y todo a raíz de una foto que lo dice todo. “El caso es que esta foto en la que estoy agotada, feliz y muerta de miedo a partes iguales no es en la que mejor salgo, pero me representa. Además ¿no es tremendamente entrañable que me pusiera una gorra para disimular que tenía el pelo fatal? 🙈❣”, recuerda ahora con nostalgia.

Afortunadamente todo pasó y Marcelo llegó a su vida sin problemas.