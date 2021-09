La estilista más extravagante de ‘Cámbiame’, Cristina Rodríguez, se ha casado con un vestido muy de su estilo

Cristina Rodríguez aumentó su popularidad cuando se convirtió en la estilista más extravagante de Cámbiame, el programa en el que compartía protagonismo con Natalia Ferviú, Pelayo Díaz y Juan Avellaneda. Volvió a brillar con los trajes de Mask Singer. Ahora, todos sus compañeros han celebrado su boda, que no es la cuarta como han dicho algunos medios de comunicación, sino la segunda, y lo ha querido aclarar.

“Quiero compartir con todos vosotros una foto de mi boda💍 Más adelante os contaré todo, pero quiero aclarar que me caso por SEGUNDA VEZ, porque hay medios que han dicho que era mi cuarta boda…. Me gusta casarme, pero tantas veces ya me parece “adicción bodil” GRACIAS AMIGOS Y FAMILIA POR SER LOS MEJORES!!!!”, escribía en sus redes sociales.

Le ha dado el ‘sí, quiero’ a Raúl García Gil, director de Fiat y de Abarth en España. Una boda que han tenido que retrasar hasta en tres ocasiones debido a la pandemia. Pero llegó el día y ya vuelve a ser una mujer casada.

Una boda al aire libre

La ceremonia ha tenido lugar en Altea, Alicante, la tierra de la novia. Una boda al aire libre con vistas al mar y al peñón de Calpe. Un lugar mágico para una boda diferente, que se trata de Cristina Rodríguez.

Apareció ante el altar al ritmo de Viva Cantando de Salomé. Y es que la fiesta empezó desde el minuto uno. Deslumbró con un llamativo vestido con falda de tul con múltiples capas y escote pronunciado tanto en la parte delantera como en la espalda. Completado con un cinturón tipo corsé con bordado de flores. Un diseño de Emilio Salinas.

Contrató un servicio profesional de peluquería y maquillaje que estuvo presente en toda la boda con una caravana de la belleza incluida. Le recogieron el pelo en un moño alto que decoró con una diadema de flores amarillas a juego con una de las capas de tul de su falda. Y es que no es nada supersticiosa, no había más que ver el vestido de las damas de honor.

Las felicitaciones se han multiplicado.

Juan Avellaneda: Feliz haber vivido ese momento en directo!!! Love u amiga!!!! ❤️

Kike Calleja: Enhorabuenaaaaa ❤️

Carlota Corredera: Felicidades pareja! ❤️❤️

Nacho Guerreros: 🙌❤️🙌❤️🙌❤️Enhorabuena. Tqm

Nacho Montes: Enhorabuena querida ❤️

Melani Olivares: Preciosaaaaaaaa!!! 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️

Pablo Carbonell: Muchas felicidades, pareja. Os quiero!!

Maribel Verdú: Os adoro 🤍🤍

Natalia Verbeke: Muchas felicidades Cris! ❤️❤️❤️

Un día antes ya se había vestido de blanco para la preboda en Benidorm con un diseño de Yolancris. “Muero de la pena por no poder estar. 😔 Pasadlo genial en vuestro día, queridos, y que viva el amooooor!!! 🙌❤️”, comentaba Natalia Ferviú.

Sin duda, un fin de semana que le costará olvidar.