Freddie Highmore ('The Good doctor') sorprende desvelando su pasado en Madrid

Freddie Highmore se puso anoche al público español en el bolsillo. El actor, guionista y director británico, conocido en España por su papel de Shaun Murphy en la serie estadounidense The Good Doctor que en nuestro país ha emitido Mediaset, visitó anoche El Hormiguero de Pablo Motos y sorprendió a gran parte del público hablando un castellano prácticamente perfecto.

"Qué bien, ¿no?", dijo Pablo Motos para romper el hielo al inicio de la entrevista y dando pie así a que Freddie dijese en directo sus primeras palabras en castellano de la noche: "¡Qué bien!", respondió el actor de Reino Unido.

Enseguida, Pablo Motos explicó al público y al propio protagonista de The Good Doctor que el programa había preparado la traducción para Highmore pero que su nivel de lengua castellana era tan elevado que prácticamente no hacía falta echar mano de los profesionales. "Mejor que practique, que hace mucho tiempo que no estoy en España. He estado dos años fuera y seguro que voy a cometer muchos errores. Pero mejor practicar que no", recalcó el intérprete ante Motos y las hormigas.

Actor, filólogo y estudiante de Erasmus en Madrid

Highmore, que ya había dado muestras de su buen castellano en 2019 cuando acudió como invitado a Late Motive, explicó al público de El Hormiguero que cuando se encontraba en el tercer año de su carrera universitaria, cursando los estudios de filología árabe y española, se trasladó a Madrid. En esta ciudad aprovechó para aprender el idioma y disfrutar de una experiencia en el extranjero a la vez que trabajaba como traductor en un bufete de abogados. "Vivía en Fuencarral, al lado de la plaza de Olavide, donde están los cines. Ahí", explicó abiertamente el británico.

Además, Highmore, que ya había reconocido anteriormente sentirse atraído por nuestro país, recalcó que de España le gustó todo. "La cultura, la comida, la música, la literatura, el cine y todo". "Me siento madrileño hasta un cierto punto. Me siento londinense pero después de eso madrileño", llegó a sostener el actor.

De hecho, tal y como él mismo ha confesado en una entrevista reciente concedida a El País a colación de la promoción de su última película, —Way Down o Asalto a la casa de la moneda, un filme firmado por el catalán Jaume Balagueró y que llega a los cines este 12 de noviembre—, llegó a celebrar en la Cibeles el año 2010 la victoria de España en la final de la Copa del Mundo de Fútbol disputada en Sudáfrica.

Dejó su carrera para estudiar

Highmore fue un niño prodigio de la interpretación, pero además de ganarse la vida desde muy temprano gracias a sus trabajos en películas tan conocidas como Charlie y la fábrica de chocolate o Arthur y los Minimoys, el británico quiso ir un paso más allá y seguir otra de sus pasiones: las lenguas. Por eso, tal y como él mismo ha contado a El País, decidió no perderse la experiencia universitaria y lanzarse a estudiar filología.

“Me gusta poder comunicarme con la gente, y profundizar en culturas distintas a la mía. Y creo que la mejor manera de experimentarlo es en la literatura o en el cine sin tener que recurrir a los subtítulos o a la traducción”, indicaba el propio actor al medio español.

Coqueteó con la industria musical

Aunque su trabajo como actor, guionista y director en películas y series no le deja mucho tiempo últimamente Highmore también ha dedicado unas horas en su pasado a formar parte de videos musicales de bandas británicasn que le gustan. En concreto, en 2004 firmó con The Prodigy para formar parte del equipo del videoclip de Girls, el décimos encillo de la banda británica, y más tarde, ya en 2015 se unió a The Libertines para aparecer en el video musical de You're My Waterloo.

The Prodigy - 'Girls'

The Libertines - You're My Waterloo

En lo personal, está en un momento muy dulce

Además de en lo profesional, Highmore también se encuentra en un momento dulce en lo que a su vida personal se refiere. El actor anunció hace dos meses en una entrevista televisiva que se había casado recientemente. Sin embargo, no quiso dar el nombre de la que es ahora su esposa- Eso sí, aseguró, que al igual que él, ella también es británica y que no tiene relación con el mundo del espectáculo. ¿Quién será la afortunada? ¡De momento solo nos queda esperar hasta que se decida a presentarla!