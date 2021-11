Descubren una canción inédita de George Harrison y Ringo Starr

A pesar de que los Beatles dejaron de existir hace ya cinco décadas, todavía siguen siendo consideradas como una de las grandes bandas de la historia, y además siguen generando noticias. Hace pocas semanas, Paul McCartney desmintió que fuera él el detonante de la ruptura del grupo, y todo apunta a que la serie documental que estrenará Peter Jackson nos dejará jugosos titulares con novedades acerca de los Fav Four.

Sin embargo, lo que resulta más llamativo es que aún hoy en día seguimos conociendo música inédita que los de Liverpool grabaron. Son auténticas rarezas que llevan décadas guardadas en algún cajón, y su valor a medida que ha ido pasando el tiempo se multiplica. Una grabación inédita del viaje de luna de miel de John Lennon llegó a subastarse por algo más de 50.000 euros. El equipo personal de Paul McCartney encontró letras escritas a mano para una canción de los Beatles que no estaba registrada y que nunca se grabó, Tell Me Who He Is, mientras exploraba sus archivos para el libro The Lyrics: 1956 to the Present .

Por eso es tan refrescante encontrar una musical en la historia registrada de los Beatles. Eso es lo que ha sucedido con una grabación de Ringo Starr en la batería y George Harrison en la guitarra que ha sido encontrada en un loft de Birmingham.

La canción, titulada Radhe Shaam, fue escrita y producida por el periodista Suresh Joshi para un documental de 1968, East Meets West. Tuvo lugar en Trident Studios en Londres, donde Harrison y Starr estaban grabando Hey Jude con los Beatles, de forma que pudieron aprovechar la grabación de ocho pistas del estudio. Las sesiones fueron algo tensas, con McCartney y Harrison en desacuerdo sobre una parte de la guitarra de la canción.

Unheard Song Featuring George Harrison and Ringo Starr - 1968

"Nadie podía creer que fuera tan antigua", dijo Joshi a Reuters después de reproducir la grabación en el museo de la ciudad natal de los Beatles. "Fue un momento absolutamente maravilloso y un alivio al mismo tiempo que lo haya entregado a mi humilde manera".

Joshi encontró la grabación el pasado año mientras colocaba sus cosas en el ático de su casa. Durante la cuarentena, mientras hablaba con un amigo suyo, se dio cuenta del valor que tenía y se puso en contacto con un productor para restaurar la cinta, que ahora tiene 53 años. "La rescatamos, la juntamos, tardamos casi un mes en devolverle su originalidad y la digitalizamos", dijo Joshi, añadiendo que la canción se lanzará y que todos los ingresos serán destinados a la caridad.