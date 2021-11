Kai de EXO anuncia la fecha de su comeback

Los chicos de EXO llevan conquistando las listas de éxitos desde el 2011. Sus canciones han viajado por todos los rincones del planeta, consolidándose como una de las bandas de K-Pop referentes. Pero lo mejor es que siguen contando con el apoyo de millones de personas en todo el mundo.

Ahora todos estos fans han celebrado una buena nueva relacionada con un lanzamiento próximo de uno de sus integrantes. Se trata de Kai, que hará su comeback antes de lo que imaginamos.

Según ha podido desvelar la cuenta del grupo en redes sociales, el 30 de noviembre será cuando podamos escuchar lo nuevo del surocerano, que se titulará Peaches. En el póster que protagoniza el anuncio, el artista aparece mirando hacia abajo y con unos tonos rosados.

Sea casualidad o no, este segundo mini álbum llegará justo un año después de la publicación de su debut en solitario: KAI. El EP contiene seis canciones que dieron de qué hablar en las listas de éxitos. De hecho, en Estados Unidos se coló en el Top 10, mientras que en Corea del Sur, en el Top 4.

De momento se desconocen más detalles al respecto de Peaches, pero estamos seguros de que también será todo un éxito. Y es que si hay algo que caracteriza a los fans de este grupo es su apoyo infinito y constante desde todas las partes del mundo.

Hace unos días ya se dispararon los rumores del comeback de Kai. Según el medio coreano SpoTVNews, el artista estaría preparando un álbum en solitario con el objetivo de volver a finales de noviembre, y así será. De hecho, la agencia del grupo, SM Entertainment, se encargó de confirmar los rumores y de animar a todos a estar muy atentos/as para ser los primeros en escucharlo.

Pero como mencionamos en líneas anteriores, Kai no solo triunfa en solitario, sino también con su grupo. What Is Love, Mama, Overdose, Call Me Baby, Monster, Love Shot y Don't Fight The Feeling son algunos de los temas que más han sonado en todo el mundo. De hecho, muchos de ellos se han convertido en verdaderos himnos para sus fans.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de Kai? ¿Cuántas canciones crees que incluirá? ¡Comienza la cuenta atrás!