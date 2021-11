'Love is in the air' se despide de España con un final así de enternecedor

Love is in the air ha puesto ya su punto final en España. La telenovela romántica turca que empezó a emitirse en nuestro país de la mano de Telecinco ha firmado hoy su final en Divinity después de permanecer once meses en antena y haberse ganado el corazón de muchos telespectadores y telespectadoras de nuestro país que la han convertido en la ficción más vista en lo que va de año en esta cadena.

La historia de amor de Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) —que finalmente ha ido más allá de la ficción gracias a la química que existía entre los actores protagonistas que, tras meses trabajando juntos, se han convertido en una de las parejas del año— se ha sellado con un final feliz digno de un cuento de hadas.

Eso sí, el desenlace no ha llegado sin sustos previos ni unas últimas fricciones. Después de que Eda se cayese por las escaleras estando embarazada y provocase un nudo en la garganta al público que sigue la ficción desde el primer día, el final de Love is in the air se centra en los preparativos y el nacimiento del segundo hijo de la pareja. Esta vez todo a priori pinta bien hasta que el bebé decide dar señales de que ha llegado su momento justo cuando su madre y su padre se encuentran disfrutando de una escapada en plena naturaleza y con el coche averiado.

Serkan se prepara para ser él quien atienda el parto después de que Eda se lo pida y no sin caer presa del pánico. Sin embargo, finalmente la pareja se las apaña para trasladarse hasta un hospital y allí, Alps, el nombre que deciden darle, en recuerdo del hermano fallecido de Serkan, nace sano y en un entorno seguro. Su llegada se convierte de inmediato en una inyección de felicidad para toda la familia.

Amor y más amor

Además, en este capítulo también hay dosis de amor provenientes de otros personajes: Kemal y Aidan anuncian que se van a casar en España; Aifer conoce a un hombre en el aparcamiento del hospital y, aunque empiezan mal después de que él la atropelle y esto le cueste el ingreso para ser tratada, parece que hay química entre ellos; y finalmente Melo, que en paralelo a todo lo demás rompe con Burak y asegura que no quiere casarse con él porque su deseo es vivir una historia de amor en la que el protagonista sea un flechazo a primera vista, acaba teniendo química con un doctor del hospital en el que se encuentra Eda. ¡Allí acude después de tragarse su anillo de compromiso!



Un final que enamora al público

Las reacciones a la emisión del último capítulo de Love is in the air no se han hecho esperar. La serie turca que llegó a España para competir con Mujer ha enamorado a su público y el final feliz que ha planteado su director ha dejado satisfechos a los telespectadores, quienes no han dudado en mostrar su cariño a la producción lanzándole mensajes a través de las redes sociales.

Casi un año viendo todos los días #Loveisintheair, #sencalkapımı. La voy echar de menos, lo que reí en estos capítulos, lo bien que lo pasé, música, actores, guion, todo en ella fue perfecto. A la espera de ver si alguna otra me engancha, de momento nada. @KeremBursin @HandeErcel — 💙💫🦉🦕🥖 (@JuanitaAlba) November 12, 2021

Soy la única que a llorado como una loca con la escena final de esa serkan y sus dos hijos 🥺🥺❣️❣️ eda no se arrepiente de haber llamado a la puerta de serkan porque es su amor 🥰😍❣️ #LoveIsInDivinity12N #LoveIsInTheAir #edayıldız #SerkanBolat pic.twitter.com/tHMBYj8Xa3 — Montse🍀 ~Cascales~ (@Rodriguezzz_93) November 12, 2021

Gracias a eda y serkan porque hemos disfrutado de vuestra historia de amor como un cuento de hadas esto no es un adiós esto es un hasta luego #LoveIsInTheAir para siempre pic.twitter.com/iTaGdObMQo — 🤍 Hande y Kerem ❤ SenÇalKapımı❤ AMANIM Hanker (@Noemi_SCK) November 12, 2021

¡Hasta siempre Love is in the air!