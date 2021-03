Así es Kerem Bürsin (Serkan en 'Love is in the air'): series, parejas, aficiones y todo sobre el actor

Antena 3 y Telecinco continúan con su guerra particular por la audiencia y este 2021 han saltado al terreno de juego las telenovelas turcas. Mi Hija, Mujer, Love is in the air y Mi Hogar, mi destino son los cuatro títulos made in Turquía que hasta la fecha se han colado en las televisiones generalistas de nuestro país y por ahora, todas ellas menos la última, que se estrenó en el late night, están arrasando. ¿Tú ya conoces a sus protagonistas?

Desde LOS40.com, tal y como hemos hecho con otros actores turcos como la pequeña Beren Gökyldiz, con Bugra Gülsoy, con Leyla Lydia Tugutlu y con la propia Hande Erçel, os queremos presentar a Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air. Este actor es capaz de mantenernos pegados a la pantalla y además nos ha conquistado solo con una mirada.

Keren Bürsin ha llegado a la parrilla española dispuesto a sustituir a Can Yaman y es que su presencia y su papel en la telenovela no decepcionan. En Love is in the air este actor interpreta a un joven arquitecto de éxito con mucha ambición llamado Serkan que tiene una vida dedicada a los negocios hasta que se cruza con Eda.

Ella es una joven optimista a la que la vida no ha tratado muy bien y que, por circunstancias del destino, se ve obligada a fingir un compromiso matrimonial con Serkan que acabará trayendo mucha cola, pues ambos parecen estar hechos el uno para el otro , pero no se soportan. ¿No lo tiene todo para engancharte?

Un actor muy internacional

Más allá de su papel en Love is in the air, podemos decir que Kerem Bürsin es uno de los actores más internacionales de su país. De hecho, él actualmente trabaja tanto en Turquía como en Estados Unidos, país al que se trasladó cuando solo tenía 11 años y en el que vivió durante su infancia y juventud después de haber pasado antes por Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y otros puntos del planeta debido a los constantes traslados que conllevaba el trabajo de su padre.

Bürsin nació en Estambul el 4 de junio de 1987 —tiene 33 años y es Géminis— y además de ser actor también ha realizado varios trabajos de modelaje en el mundo de la moda y es graduado en Comunicación y Marketing por la universidad estadounidense Emerson College.

Kerem Bürsin siempre se sintió atraído por el mundo de las artes escénicas, fue escogido como mejor actor en una competición entre institutos y mientras estudiaba Marketing se apuntó a un curso de interpretación para avanzar también en este camino.

Fue en Estados Unidos dónde dio sus primeros pasos como actor. Allí apareció en varias películas de televisión, en 2010 tuvo un papel en el film de ciencia ficción Sharktopu, y más tarde en 2013 protagonizó un anuncio de la compañía de mensajería Line, el último trabajo que hizo antes de volver a instalarse en su país natal.

A su vuelta a Turquía en 2013 Kerem empezó a trabajar como actor para series de televisión y su carrera ha sido imparable hasta la fecha. El actor ha participado en siete series de éxito en los últimos ocho años y en seis de ellas ha sido el protagonista.

Además, ha hecho varios spots televisivos, entre ellos uno para Nike en el año 2016 y otro para H&M en 2019, y ha participado en otros proyectos audiovisuales como vídeos musicales, programas de televisión y obras de teatro e incluso ha llegado a producir un corto, Kiss of Death.

Discreto en el amor

Los rumores le acechan pero él nunca confirma ni desmiente. El actor está oficialmente soltero pero la prensa turca y parte de la internacional ha insinuado ya en varias ocasiones que podría estar manteniendo una relación con su compañera de reparto, la guapísima Hande Erçel, y que ambos estarían esperando a que se finalizase la emisión de la ficción para confirmarlo.

En las redes sociales de Kerem se pueden encontrar varias fotos de la pareja, sin embargo, estas tienen todas un tono muy profesional, por lo que es difícil saber si realmente los intérpretes de Love is in the air están saliendo juntos o si simplemente han congeniado muy bien como compañeros de reparto.

Además, también se le relacionó en su momento con Demet Özdemir, con quien trabajó en otra serie pero sobre quien tampoco hizo declaración alguna. Sin embargo, con quien sí mantuvo una relación duradera fue con la actriz Serenay Sarikaya, con quien rompió el pasado 2019.

Culto al cuerpo y amor por los perros

Kerem cuida mucho su cuerpo. El actor es aficionado al deporte y no falla nunca a su cita con el gimnasio, donde consigue resultados más que evidentes, pues solo hay que verle para comprobar que disfruta de una forma física envidiable y de unos músculos que sin duda son fruto de disciplina y mucho esfuerzo.

Pero además de levantar pesas, también es aficionado al boxeo y a otros deportes de contacto, al fútbol, al tenis y es un gran amante de los perros, unos animales por los que siente gran afinidad y empatía.