El idilio de Shakira con LOS40 cumple 25 años

Shakira representa como nadie la evolución de la música en las últimas tres décadas de carrera. Una artista local que cambió radicalmente su imagen proyectando su faceta más latina hasta que se convirtió en una estrella de talla mundial dentro y fuera de la industria. Debutó en 1991 con un disco del que solo vendió 1200 copias pero desde hace 25 años sus cifras se han multiplicado por millones.

Un cuarto de siglo se cumple exactamente esta semana de mediados de noviembre desde que la artista de Barranquilla (Colombia) debutara por primera vez en nuestra lista. Estoy aquí fue su tarjeta de presentación en 1996 que aunque no llegó al número 1 iba a arrancar su idilio con LOS40.

El honor de llegar a lo más alto lo tiene la canción Ciega, sordomuda y desde entonces otras 15 canciones además de esa han conseguido coronar el conteo musical más importante de nuestro país. Una auténtica barbaridad de registro al que hay que sumar las casi 40 canciones (son 39, Shakira hay que remediarlo pero ya) que en algún momento han estado presentes en la Lista de LOS40.

34 de ellas llevaban su firma y las otras 5 su inconfundible sello aunque como colaboración para otros artistas como Alejandro Sanz, uno de sus partenaires favoritos con quien ha cantado La tortura (nº1 durante 4 semanas seguidas en junio de 2005), Te lo agradezco pero no (nº1 en febrero de 2007) e Y si fuera ella. No han sido sus únicas colaboraciones: Maluma, Maná, Rihanna...

Porque aunque Shakira es una de las reinas de la música latina y en español, también ha triunfado a nivel mundial con sus canciones en inglés (como Can't remember to forget you) o sus temas con versión inglesa y en español (Hips don't lie, Don't bother, Underneath your clothes, Gypsy...).

Su idilio con LOS40 no se limita solo a la lista. Shakira ha sido, es y será una de nuestras artistas de bandera participando con una actuación estelar en el concierto de nuestro 40 aniversario en el Vicente Calderón o brindando su directo en dos años en LOS40 Music Awards (antes Premios 40 Principales) en 2009 y 2011. De hecho, la colombiana es la artista internacional más premiada de nuestra historia con 10 galardones (a solo 1 de Pablo Alborán y 3 de Dani Martín en solitario y con El Canto del Loco).

La música de Shakira ha aportado tanto a las vidas de todos los que hacemos LOS40 como a su propia vida personal ya que grabando el videoclip de Waka waka, el himno del mundial de Sudáfrica 2010, conoció a su pareja y padre de sus hijos: Gerard Piqué. No fue su única incursión futbolera ya que cuatro años después repitió experiencia (y éxito) con La la la.

25 años de idilio que han dado para mucho...