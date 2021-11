Shakira publica una fotografía poco habitual con Gerard Piqué que no ha pasado desapercibida

Parece que este año nadie se ha querido perder Halloween y de ahí que las redes sociales se hayan llenado de fotografías de monstruos, brujas, vampiros y demás fauna terrorífica. Y entre las muchas imágenes que hemos analizado de este fin de semana nos ha llamado la atención una por lo poco habitual, la del junte de lenguas de Shakira y Gerard Piqué.

Ambos se han disfrazado de una especie de zombies con mucha sangre por medio y pintura para simular cicatrices. Pero lo raro no es verles vestidos de esa guisa, que también, sino el hecho de que la colombiana haya publicado una foto con su chico, algo que no suele hacer, y menos en modo tan sugerente.

Porque lejos de aparecer separados, les hemos visto más cerca que nunca, con las lenguas pegadas, apenas rozándose. Una excepción dentro de su rutina de publicaciones que no suele estar marcada por las fotografías de pareja. Sí es verdad que ella, de vez en cuando, comparte momentos con sus hijos o incluso del futbolista para mostrarle su apoyo, pero verles juntos no es habitual.

Y al lado de esta estampa inusual, una frase que pretende hacer un juego con el título de una de las películas icónicas del género en estas fechas: “I Know What You Did Last Halloween 🎃 @3gerardpique" (Sé lo que hiciste el último Halloween).

Chica de portada

Pero poco le ha durado ese viraje a lo personal. Las siguientes publicaciones tenían que ver con algo más profesional. Ha anunciado que es la portada del mes de noviembre de Glamour en la que ella es la auténtica protagonista, pero no en la versión española sino en la mexicana y la inglesa.

“✨ #Shakira protagoniza nuestra portada de #GlamourNoviembre, impulsándonos a salvar nuestro mundo cada día, con cada decisión que tomamos y que marcará una gran diferencia para las próximas generaciones. ✨”, compartía la publicación latinoamericana.

No es su música, sino su compromiso con el medio ambiente el que le ha llevado a esta portada en la que luce espectacular. “En nuestra entrevista de portada, #Shakira habla acerca de cómo su madre, su trabajo, su compromiso con sus hijos y su activismo social la han ayudado a empoderarse como mujer, inspirándonos a alcanzar nuestra mejor versión”, añaden sobre el contenido.

Y no es lo único, parece que se ha abierto en canal para hablar de diferentes temas. “Desde su pasión por salvar al planeta hasta la forma en la que su cabello es una metáfora de ella misma, #Shakira se confiesa y revela experiencias nunca antes contadas”, aseguran.