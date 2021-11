Taylor Swift relanza ‘Red (Taylor's version)’, un disco que renace con muchas más novedades

¡Y por fin tenemos el nuevo disco de Taylor Swift en nuestras manos! La artista norteamericana ha lanzado este viernes, 12 de noviembre, su segundo disco regrabado y el cuarto de este año: Red (Taylor's Version).

La primera versión llegó hace nueve años, concretamente el 22 de octubre de 2012 como el cuarto álbum de estudio de la estadounidense. Ella compuso todas las canciones en solitario, aunque también contó con la colaboración de varios artistas, la más destacada fue con Ed Sheeran para cantar Everything Has Changed. Aquí Taylor era una veinteañera que ya estaba consiguiendo mucho éxito en la industria musical.

Ahora, en pleno 2021 llega la nueva versión de Red con una parte instrumental tanto de voz como de música brillantes y con más novedades. El disco está compuesto de 30 canciones, de las cuales nueve son inéditas. Asimismo, el álbum inlcuye las mismas colaboraciones de la primera edición, como Ed Sheeran, Phoebe Bridgers o Chris Stapleton. De esta manera, podemos escuchar a una nueva Taylor más madura y segura de sí misma.

El disco comienza con State Of Grace, con un potente instrumental de batería y guitarra. Ambos sonidos abren paso a la voz dulce de Swift con la que nos mantiene enamorados desde el primer momento. Y es que los fans de Taylor reconocen muy bien las demás canciones, ya que se tratan las mismas de Red.

Sin embargo, al fin podemos escuchar la nueva colaboración del disco, Run, con Ed Sheeran donde ambas voces sentimentales se juntan y nos emergen dentro de un sueño amoroso. ¡Pero eso no es todo!

Los fans podrán escuchar la versión extendida de 10 minutos de All Too Well, después de haberla pedido durante años. Sin duda, con estas nuevas canciones marcarán un antes y después en la carrera de Taylor Swift.

El lanzamiento del disco no hubiera sido posible si Taylor no hubiera decidido reeditarlo después de que se viera obligada a volver a grabar su discografía. Esto se debe a que el anterior dueño de su sello discográfico vendió los derechos de autor de sus canciones a Scott Brochetta. Sin embargo, la artista ha conseguido una nueva obra de arte. "Red vuelve a ser mío, pero siempre ha sido nuestro. Ahora, volvemos a empezar", ha confirmado la artista por redes sociales.

Por su parte, el corto de All Too Well de Taylor Swift también se publicaba este 12 de noviembre, que contaban con Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O'Brian (Teen Wolf) como protagonistas. Taylor compartía un pequeño adelanto en forma de teaser en sus redes sociales, con el que alcanzó más de dos millones de reproducciones y cientos de comentarios.

De esta manera, solo aumentaba el hype de sus fans por el futuro contenido. Ahora, te toca volver a escuchar el disco entero y escoger tu canción favorita. Estás tardando.