Lola Índigo impacta con su discurso tras ganar un LOS40 Music Award: “Ve a por ello y que nadie te joda”

Ya les gustaría a muchas adolescentes que van a clase con el uniforme, poder llevar uno parecido al que le hemos visto a Lola Índigo sobre el escenario de LOS40 Music Award 2021. Y es que La niña de la escuela le ha dado hoy una gran alegría. El vídeo, que comparte con Tini y Belinda ha sido nombrado el mejor del año.

Y como ya le pasó en otra ocasión, Lola se ha emocionado, aunque, en esta ocasión, ha aguantado las lágrimas porque tenía mucho que decir. Maravilloso discurso de agradecimiento en el que se ha querido acordar de personas muy especiales para ella para continuar los que se encuentran con obstáculos que no les permiten ser ellos mismos.

“Quiero dedicárselo a los niños, niñas, niñes, que están en casa y alguna vez se hayan sentido inseguros, o menos que los demás, o tengan problemas en el colegio. De verdad: Sigue tus sueños, no apagues tu luz. Solo tienes una vida para ser quien quieras ser. Ve a por ello y que nadie te joda”, les decía a los que no lo pasan bien por el acoso de otros o no se sienten bien consigo mismos y con sus diferencias.

Empoderamiento femenino

Pero no han sido ellos los únicos que hoy Lola tenía ganas de hablar. “La niña de la escuela es una canción muy especial para mí. He aprendido mucho de ella. Quiero dedicárselo a mis compañeras de la industria en este país: Aitana, Ana Mena, Rosalía, Natalia Lacunza, Belén Aguilera, Peta Zeta, Bad Gyal...todas. Os admiro, os quiero y os respeto. Sois todas increíbles y estáis haciendo cosas increíbles”, decía. Sí chocaba que no mencionara a ninguna de las cantantes que le acompañan en este tema. Nervios del momento.

Se ha acordado de muchas de sus compañeras de generación, pero también de otras a las que admira y respeta. “Pero sobre todo quiero dedicárselo a las profes de la escuela. a las mujeres que nos vienen haciendo el camino desde hace un montón de años. A Malú, La Mala Rodríguez, Rozalén… todas vosotras. Esas mujeres que han dicho lo que han querido, han sido madres, o no, se han vestido como les ha dado gana, siguen llenando los Wizink. Nos habéis inspirado”, reivindicaba.

Y terminaba su discurso con un deseo: “Ojalá nosotros podamos dejar un camino tan increíble y asfaltado como lo habéis dejado vosotras. Os quiero amigas y compañeras”.

No ha sido la única que ha aprovechado esta noche para reivindicar una mayor presencia de mujeres en la industria.