¿No puedes hacer Bizum? Tranquilo, no es tu ‘app’, es cosa de tu banco

¿Has tenido que hacer un Bizum y la aplicación no te ha dejado? No te preocupes porque no es el fin del mundo. No pierdas la cabeza porque se trata de algo muy sencillo, pero tendrás que esperar hasta el domingo, 14 de noviembre, para utilizarlo con total normalidad.

Eso es. La entidad financiera de CaixaBank ha comunicado en una nota de prensa que a partir de este viernes, 12 de noviembre, sobre las 15 horas comenzaba la integración tecnológica con Bankia. ¿Qué es esto? Es el proceso mediante el cual se unirán los sistemas informáticos de ambas entidades y los datos almacenados en ellos.

Este trabajo se prevé que se extienda durante los siguientes dos días. Por lo que el lunes, 15 de noviembre, todos los servicios empezarán a funcionar con total normalidad.

¿Y por qué se necesitan tantos días? Porque no es tarea fácil transmitir con rapidez toda la información de 7,6 millones de clientes activos de Bankia. Esto supone un total de 2.500 millones de documentos digitalizados, ya sea de DNI, contratos, firmas, recibos, entre otros, que extendidos en papel, ocuparían la superficie de más de 20.000 campos de fútbol.

La CaixaBank. / Joan Cros Garcia/Corbis via Getty Images

Por esa razón a partir de este domingo se puede utilizar la banca online. Si eres un antiguo cliente de Bankia, necesitarás descargarte la app CaixaBankNow para poder acceder a tus servicios. Tendrás que hacerlo con tu NIF y con las claves que utilizabas en la anterior app de Bankia. Esto último te servirá para comprar en comercios electrónicos con su nueva tarjeta.

Los clientes de Bankia podrán sacar dinero en efectivo en los cajeros durante el fin de semana, aunque el saldo de su cuenta actualizado no se mostrará hasta el fin de los trabajos de integración.