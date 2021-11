Bnet desvela cuál fue realmente su primer nombre de freestyler

Bnet se ha convertido en uno de los mayores referentes del freestyle a nivel internacional. Es el actual campeón internacional de este deporte mental y ha demostrado en más de una ocasión que su ingenio traspasa los límites de la normalidad.

Nuestro protagonista comenzó a rapear desde hace unos años, siendo los parques su escenario principal. De hecho, lo que quizás muchos desconozcan es que su nombre original de artista no es Bnet.

En una entrevista con Carolina Iglesias publicada en Youtube, el freestyler ha confesado que antes su nombre artístico era Avit, que era el resultado de suprimir la J y la O de "Javito", puesto que su nombre real es Javier.

"Llegó un momento cuando ya me apuntaba a batallas y tal que me quería poner otro 'aka' que me gustase y tal. No sabía qué ponerme. Mi apellidoes Bonet y le quité la O. No fue una decisión ni premeditado ni nada", explica el madrileño.

Como mencionamos en líneas anteriores, Bnet es una de las mayores figuras del freestyle. No obstante, ha anunciado su retirada en este 2021. La noticia ha sido una gran sorpresa para muchos, aunque otros ya podían imaginárselo. Este es el caso de Gazir, otro campeón de las batallas de gallos. En una entrevista con LOS40 aseguró que "se podía ir viendo porque a lo largo de esta temporada y del último año se le veía con menos ganas en lo que era competir en el circuito".

Sea como sea, el no contar con la improvisación de Bnet sobre un escenario es algo que muchos seguidores de este deporte mental aún no han asimilado. Algunos tienen la esperanza de que vuelva pronto o de que se anime a participar en competiciones sueltas.

Y tú, ¿sabías que antes Bnet no era Bnet?