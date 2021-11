El aplaudido zasca de Isa P a su hermano Kiko Rivera

Kiko Rivera tiene nuevo objetivo: su prima Anabel y su hermana Isa. El DJ ha hecho las paces con su madre Isabel Pantoja, tras el fallecimiento de su abuela Doña Ana, pero lejos de encontrar la calma ha abierto un nuevo frente contra dos miembros de su familia.

Kiko ha acudido este sábado a Sálvame Deluxe para contar algunos detalles sobre esta nueva disputa familia. Y es que el DJ parece que no ha perdonado lo ocurrido en la boda de Anabel Pantoja.

“Cuando se muere mi abuela, se me parte el alma. Todos los planes que tenían se me van y me da una sensación culpabilidad tremenda”, dijo el DJ en el programa. Además, Kiko dijo que continuaba sin entender por qué su prima Anabel le dijo que no era bienvenido en Cantora, siendo esta la principal causa de su enfado con ella.

Kiko Rivera, muy crítico con la boda de su prima Anabel: "Hiciste una fiesta con la abuela recién muerta" pic.twitter.com/XbLxRlFh47 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 14, 2021

Eso sí, Kiko asegura que le gustaría sentarse con su familia para arreglar los asuntos: "Me encantaría sentarme a hablar con mi familia. Nos hemos dicho barbaridades y se nos ha ido de las manos a todos".

El zasca de Isa P



Para esta vuelta, Sálvame ha usado el siguiente reclamo: “Kiko vuelve”. Unas palabras que Isa Pantoja, la hermana de Kiko, no ha entendido. Isa, cansada de ser el ojo de las críticas de su hermano, le ha enviado un zasca contundente a través de Twitter. Eso sí, de manera elegante y sin poner nombres. A buen entendedor, pocas palabras.

“Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte”, ha escrito Isa P en su cuenta de Twitter.

Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte — Isa P (@IsaPantojam) November 15, 2021

Como era de esperar, el comentario se ha llenado de mensajes de apoyo hacia la hija pequeña de Isabel Pantoja. Y es que muchas personas no entienden por qué Kiko está cargando contra ella y su prima.