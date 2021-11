Lara Álvarez se moja y hace la lista de artistas de LOS40 Music Awards 2021 que metería juntos en un reality

“Qué noche la de anoche… ❤️ Gracias @los40spain por hacerla posible. Gracias a TODOS los artistas que ante la adversidad habéis seguido moviendo al mundo con vuestro talento. Enhorabuena a todos, vuestro esfuerzo es nuestra recompensa. Que la música siga haciéndonos vibrar como siempre, como nunca… 🎶❤️🎶”. Estas eran las palabras de agradecimiento de Lara Álvarez con la reseca de haber sido una de las que participó activamente en la gala de LOS40 Music Awards 2021.

Se alegró enormemente de poder gritar el nombre de Pablo Alborán al desvelar el nombre del ganador al mejor álbum del año. Se fundió en un gran abrazo con él cuando subió a recogerlo. También le entregó el de mejor artista internacional a Ed Sheeran. Y como no hay dos sin tres, también le entregó el de mejor videoclip a Lola Índigo.

Y como le cogió el gusto, en su caso no fueron tres, sino que entregó hasta cuatro premios. El último para otro gran artista al que admira. Como buena televisiva sabe jugar con los silencios y los tiempos para ponerle emoción. Finalmente pudo gritar el nombre de Dani Martín como ganador de la mejor canción del año por Portales. Fue a ella la primera a la que dio las gracias por el premio.

Así que, parece que el amarillo que escogió para acudir a la gala le dio mucha suerte y mucha alegría y Lara pudo disfrutar de una noche inolvidable. Claro que no todo es fácil y sus propios compañeros de Mediaset le pusieron en el compromiso de tener que elegir, entre los allí presentes, su casting ideal para un reality.

Empieza el casting

No dudó en nombrar una pareja como la ideal si hubiera una edición duo de Secret Story: María Pombo y Pablo Castellano, que estuvieron presentes en nuestra gran fiesta. Uno de los músicos doblemente premiados se lo llevaría a Supervivientes: Sebastián Yatra.

En cuanto a Dani Martín, reconoció que le gustaría verle en un 24h Secret Story “para ver qué hace y qué no hace”. Y atención porque también tiene a cantante favorito para La isla de las tentaciones: Pablo Alborán, “a ver quién le tienta y quién no”.

Y al último cantante que nombró no lo metería en ninguna casa encerrado ni isla desierta, a Ed Sheeran “me lo llevaría yo, pero a mi casa”. No estaría mal ninguna de las opciones.

¿Habrá convencido a alguno?