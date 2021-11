Movistar+ echa el cierre al 'Late Motiv' de Andreu Buenafuente

Adiós a Late Motiv. Movistar+ ha anunciado este lunes que el late night que Andreu Buenafuente presenta de lunes a jueves en #0 pondrá punto final a sus emisiones el próximo 23 de noviembre después de haber permanecido en antena siete temporadas y haber emitido más de 900 programas.

Así, la cadena se despedirá del formato que produce en colaboración con el Terrat a las puertas de la navidad, pero no lo hará de Buenafuente. El cómico, tal y como han confirmado desde Movistar+, seguirá ligado en 2022 a la que ha sido su casa en los últimos años mediante "otros nuevos retos y proyectos" que todavía están por desvelar.

Late Motiv se estrenó en Canal+ el 11 de enero de 2016, y desde el 1 de febrero de ese mismo año el formato se emite en #0 de Movistar+; y por su plató han pasado infinidad de colaboradores e invitados de la talla de Raphael, Pepa Bueno, Juan José Millás, Marisa Paredes, el doctor Pedro Cavadas, Isabel Gemio y Gregory Porter.

Además, Late Motiv ha sido también la casa de cómicos referentes en nuestro país como el amigo y colaborador inseparable de Andreu Buenafuente, Berto Romero; el actual conductor de La Resistencia, David Broncano; Facu Díaz, Raúl Cimas, Miguel Maldonado y Eva Soriano, entre otros.

Los proyectos de Andreu Buenafuente después de Late Motiv

Aunque el presentador no se ha pronunciado todavía sobre el final de Late Motiv, en una entrevista concedida a VerTele, el director de entretenimiento de Movistar+, Juan Andrés García Ropero, más conocido como Bropi, el presentador catalán está trabajando desde hace un tiempo en un proyecto de ficción para la misma casa, por lo que no sería de extrañar que Buenafuente siguiese los pasos de Berto Romero con Mira lo que has hecho y pronto pudiésemos ver en una serie dirigida y protagonizada por él.

Además, tal y como informó Bluper, Andreu Buenafuente podría haber tanteado a La 1 de TVE para mantener Late Motiv fuera de Movistar+ pero con un aire renovado y rodado en Barcelona. Según este medio, el cómico habría negociado con la televisión pública la creación de un programa pensado para al acces prime time con el que competir con El Hormiguero de Pablo Motos pero finalmente su proyecto habría sido descartado por la nueva cúpula del ente.

Ahora, según la misma información, el cómico estaría tratando de negociar una colaboración en algún espacio de RTVE Catalunya tal y como hacen otros presentadores catalanes. Pues al parecer, en esta nueva etapa, el objetivo del showman es regresar a Barcelona y dejar atrás sus años residiendo en Madrid.