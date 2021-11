Blake Lively, la gran protagonista del nuevo vídeo de Taylor Swift

Taylor Swift está muy activa últimamente. Desde que lanzó su álbum Red la semana pasada, no ha dejado de dejarnos sorpresas y continua. Ahora anuncia un nuevo vídeo para hoy mismo y con una gran sorpresa: Blake Lively.

De momento solo ha mostrado unos segundos y no sabemos si Lively será una de las actrices, pero sí sabemos que este vídeo supondrá su debut como directora. Ella y Taylor han escrito el guion de esta nueva pieza que estamos deseando ver. La cantante no es la primera vez que se pone al frente de uno de sus vídeos, pero sí lo es para su amiga.

“¡SORPRESA! NUEVO VIDEO DE MÚSICA a las 10 am ET 🚨 Finalmente pude trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida @blakelively en su debut como directora. Únete a nosotras mientras hacemos un brindis y un pequeño infierno”, escribía la cantante en sus redes sociales.

Un teaser de adelanto

Y, de momento, lo único que hemos podido ver es una tarta de bodas muy blanca, aunque roja por dentro. Y nada de cortarla con la tradicional daga que sujetan entre los novios, no, aquí a manazos con una violencia que ya nos deja adivinar que en este vídeo nada será lo que parece.

No solo nosotros, hay muchos con ganas de ver el resultado de esta unión. Y aunque no lo hemos podido ver en los comentarios de Taylor, porque los tiene desactivados en Instagram, sí los han dejado en el perfil de la actriz.

Gigi Hadid: YES❤️

Rita Wilson:Go Blake!!!!!

Diane Keaton: 👏👏👏👏👏👏

Este vídeo llega después de All too well, el cortometraje que presentó el pasado viernes de otra de sus nuevas canciones y que tiene como protagonistas a Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O'Brien (conocido por series como Teen Wolf y películas como Maze Runner).

Está claro que cada vez está más unida la música y el cine en los vídeos de Taylor Swift. ¿Qué nos tendrá preparado para hoy? De momento no nos ha dejado ni el título.