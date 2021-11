Taylor Swift se viste de novia en ‘I Bet You Think About Me’, la nueva canción de ‘Red’

Taylor Swift sigue reconfigurando toda su discografía. La artista lleva mucho tiempo inmersa en la regrabación de todos sus álbumes y esta última semana ha tocado el lanzamiento de Red (Taylor’s Version). Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los discos más importantes de la estrella del pop. Marcó un antes y un después en su carrera y ha aprovechado esta segunda vida para resolver varias cuentas pendientes que tenía con este trabajo.

No es un lanzamiento al uso. Sus incondicionales fans lo saben muy y ella también es consciente de ello. Por eso, la artista ha querido acompañar esta nueva salida con dos singles promocionales (y sus respectivos videoclips). El primero, que salió el mismo día del estreno del disco, fue All Too Well con una versión de 10 minutos del tema que narra su romance rana con el actor Jake Gyllenhaal.

Pero lejos de que esta aventura se quede solo en ese vídeo, Taylor Swfit ha sorprendido solo unos días después con el estreno de un segundo videoclip, esta vez de una de esas canciones inéditas que se quedaron guardadas en el cajón y que ahora se incluye en esta versión completa de Red. Hablamos de I Bet You Think About Me.

Taylor Swift se viste de novia (y de rojo)

Taylor Swift no da puntada sin hilo y en el videoclip de I Bet You Think About Me ha vuelto a alejarse de la última etapa más experimental, con los lanzamientos de Folklore y Evermore, para introducirse una vez más en el universo de Red y regalarnos una historia (dirigida por Blake Lively y protagonizada por Miles Teller) de desamor que termina con la Taylor empoderada que tanto nos gustó en Red.

En I Bet You Think About Me asistimos a una boda, una ceremonia en la que prima el lujo y el color blanco. Ella, sin embargo, se funde de rojo y muestra las nupcias de ese chico que le hizo daño y que ahora, a punto de casarse con otra chica (ojo, porque a ella le da la bufanda de All Too Well), la tiene permanentemente en su recuerdo, pensando en cómo hubiera sido su historia de amor si las cosas hubieran sido de otra manera.

No te pierdas ni un solo segundo del videoclip de I Bet You Think About Me porque en un momento dado Taylor Swift se deja ver enfudada en un impresionante vestido de novia (primero de blanco y luego de rojo). Es la imagen más esperada por la prensa, los fans e incluso sus detractores, lo que no tenemos del todo claro es si se tratará también de una declaración de intenciones, visto lo visto en el desenlace...