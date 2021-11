PGA Tour 2022 incluirá más golfistas femeninas que nunca

Electronic Arts y la Ladies Professional Golf Association (LPGA) han anunciado un paso más en su colaboración a largo plazo y sus planes para llevar el LPGA Tour, la asociación deportiva femenina más veterana; El Amundi Evian Championship, uno de sus cinco grandes campeonatos; y más golfistas a EA SPORTS PGA TOUR.

Por primera vez, el LPGA Tour se podrá disfrutar con el alto rendimiento de las consolas de nueva generación y contará con una amplia representación del golf femenino. En la primavera de 2022, todos los jugadores podrán dar el primer golpe como golfista femenina en la representación más fiel del Evian Resort Golf Club en Évian-les-Bains, Francia, gracias a la potencia del motor de juego Frostbite de EA.

Para representar con autenticidad la diversidad que existe en el deporte del golf y crear una comunidad más acogedora, el equipo de desarrollo ha trabajado con un grupo diverso de profesionales del golf, entre ellos la locutora de GOLFTV y Sky Sports y ex golfista profesional Iona Stephen. Iona forma parte de un Consejo Creativo más amplio y ha trabajado con el equipo de desarrollo de EA durante más de un año en todo tipo de temas, desde el diseño hasta el audio, los efectos visuales, las tendencias del golf y la creación de la comunidad. Iona también se une al equipo de comentaristas de EA como la primera mujer comentarista en el campo de juego, aportando su experiencia tanto como jugadora profesional como trabajando en la radiodifusión de golf.

Jin Young Ko se une a la lista de atletas del LPGA Tour que llegarán a EA SPORTS PGA TOUR cuando esté disponible el próximo año. Cada uno de estos atletas podrá ser utilizado para competir en múltiples modos de juego, incluyendo una variedad de desafíos y El Amundi Evian Championship desde el principio. El Amundi Evian Championship, que se jugó por primera vez en 1994 como el Evian Masters, fue elevado a la categoría de gran campeonato en 2013.

Localizado en la base de los Alpes, el Evian Resort Golf Club ofrece unas vistas espectaculares del lago de Ginebra y de las extensas montañas nevadas. El campo ha sido escenario de algunos momentos increíbles en la historia del LPGA Tour, como la victoria por dos golpes de Ko en 2019, la primera victoria en un major de Angela Stanford en 2018 a los 40 años y la primera ronda de 61 de Hyo-Joo Kim en 2014, que todavía se mantiene como la ronda más baja en un major por parte de cualquier golfista, hombre o mujer.

El Amundi Evian Championship será sólo una de los muchos añadidos de EA SPORTS PGA TOUR como parte de la asociación a largo plazo de EA con la LPGA. Los jugadores tendrán la oportunidad de jugar como varias atletas femeninas, así como de crear una golfista propia en la función Crear un Jugador recientemente revisada. Al tener la oportunidad de participar en una serie de desafíos con temática de la LPGA, en torneos amateurs y en eventos como El Amundi Evian Championship, EA SPORTS PGA TOUR ofrecerá una experiencia de golf femenino en profundidad en 2022.

EA SPORTS PGA TOUR será la primer aparición de la Amundi Evian Championship en un videojuego, ya que se une a cuatro de los principales campeonatos masculinos de golf: el Masters Tournament, el PGA Championship, el U.S. Open Championship y el The Open Championship. Además de jugar los grandes campeonatos, los aficionados al golf también podrán vivir una carrera legendaria mientras compiten auténticamente en el THE PLAYERS Championship y en los Playoffs de la FedExCup, a la vez que experimentan el ambiente y las sedes únicas de cada torneo.

EA SPORTS PGA TOUR está siendo desarrollado en Orlando y Madrid por EA Tiburon.