Rosario en ‘La isla de las tentaciones’: “Este guarreo, ¿de qué vas?”

La isla de las tentaciones acaba de empezar y ya nos ha dejado imágenes impactantes. Aunque parece que en una cuarta edición los participantes ya van con la lección aprendida, las reacciones en una y otra villa no dejan de sorprender. La cosa no ha hecho más que empezar y ya hay muchas lágrimas, ataques de ansiedad y decepciones varias. ¡Qué difícil es esto del amor!

En el último Debate de las Tentaciones hemos visto imágenes que nos avanzan lo que sucederá el próximo miércoles en el programa. Hemos visto cómo será la primera hoguera de las chicas y está claro que no lo van a pasar muy bien.

Previamente habían visto imágenes de lo que sucedía en la primera fiesta de cada villa y está claro que mal, mal, no lo pasaban. Pero claro, eso ahora hay que analizarlo en la otra villa y las cosas no se ven igual en pantalla.

Cuando ven aparecer a Sandra Barneda por la villa de las chicas, la preocupación es evidente, seguro que no llega para dar buenas noticias. “Cuando ha entrado Sandra la he visto con la Tablet y yo… ya está, o la han liado o están muy mal, destrozados y vienen a enseñárnoslo”, decía Rosario.

No habían visto nada ni les habían contado nada y Zoe ya estaba llorando. Y cuando Sandra le preguntaba por qué, no lo dudaba: “Tengo mucho miedo Sandra”.

Primera hoguera muy tensa

Así que, las chicas ya llegan a su hoguera con la mosca detrás de la oreja porque han escuchado una doble sirena. “Este guarreo, ¿de qué vas?”, escuchamos preguntar visiblemente enfadada a Rosario, la última en desvelar su identidad en el programa.

“Estoy muy decepcionada y dudo de si es el hombre que yo quiero tener en mi vida”, dice entre lágrimas Tania que parece que verá algo de Alejandro que no le gustará nada.

“Necesito hablar con él”, expresaba con mucha emoción Gal.la. ¿Qué será exactamente lo que le ha molestado ver de Nico? Y parece que no se libra ninguna porque Zoe, con ese dramatismo que la caracteriza, asegura que no va a poder con esto. “¡Qué puto asco de tío!”, dice levantándose y marchándose de la hoguera, “es que me das puto asco”.

Está claro que este miércoles vamos a vivir una primera hoguera con mucha tensión y eso que el programa no ha hecho más que empezar.