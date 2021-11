‘La isla de las tentaciones 4’: Diriany, la tentadora que podría poner las cosas difíciles a Josué y Zoe

“Con Diriany he pasado un ratito la verdad que bastante ameno y me he dado cuenta de que en esta experiencia me lo voy a pasar bien y voy a disfrutar porque he visto buen rollo entre todos”, dice Josué tras un primer encuentro en el que parece que ha habido química entre ambos. Ni qué pensar en lo que dirá Zoe cuando lo vea, sobre todo, después del encontronazo que tuvieron en la presentación de los solteros en esta cuarta edición de La isla de las tentaciones.

La tentadora ya dejó claro a por quién venía y no se ha cortado un pelo. Ya en su primera noche de conocerse volaron los piropos. Mientras Josué explicaba el porqué de su pelo azul, la tentadora ya dejó caer que “el que es guapo es guapo se ponga lo que se ponga”. “La verdad es que todos los peinados me quedan bien”, decía el aludido como si no tuviera abuela.

“Ella va a machete”, decía Josué tras ver cómo se estaba comportando Diriany, “a mí me han chivado que has estado en Mujeres y Hombres”. Y es que fue en ese programa donde conoció a su actual novia a la que eligió en la final cuando era tronista.

Tonteo máximo

“No, si a mí me dijeron que fuera a tu trono”, le desvelaba la soltera. “¿Y por qué no viniste? Ah, y vienes ahora”, le responde Josué. “Si hubieras entrado en el programa, a lo mejor, en lugar de irme con Zoe, mi novia, a lo mejor, serías tú la que estuvieras en el otro lado”, le decía. Habrá que ver cómo sientan estas palabras y este evidente tonteo en la otra villa.

“Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí”, dejaba caer la tentadora. Josué no es tonto y se ha percatado de lo que hay y lo ha dejado caer. “En su mirada percibo que a Diriany le gusto y que…”, ahí lo deja con esa sonrisa pícara que dice más que sus palabras.

Después de ver esto entendemos que Zoe abandone la primera hoguera al grito de “qué asco de tío, colega” como hemos podido ver en un primer avance. Está claro que va a haber mucho sufrimiento en esta pareja.