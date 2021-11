Antonio Orozco emocionado con su nuevo proyecto: “Uno de los más delicados, complejos y trascendentes”

Antonio Orozco es uno de esos artistas que se mueven por sensaciones, por sentimientos y por corazón y eso se traslada a sus proyectos a los que se entrega en cuerpo y alma. Buena prueba es Aviónica, su último disco que tan buena acogida ha tenido y que le ha regalado conciertos inolvidables.

Y como es de los que no paran y siempre anda liado con mil historias resulta que ya está preparado para hablar de su nuevo proyecto. Un trabajo que está claro que le toca de manera especial.

“A punto de presentar uno de los trabajos más delicados, complejos y trascendentes de en los que jamás antes he tenido la oportunidad de trabajar”, empezaba confesando en sus redes. Y eso ya de por sí genera muchas expectativas.

A fuego lento

Un trabajo que le ha llevado su tiempo y que ha preparado con mimo y esmero. “Un proyecto de 2 años y 10 meses de trabajo, búsqueda y liturgia que dan como resultado algo que no dejará a nadie indiferente, en un periodo ya muy corto de tiempo llega @jose_merce_oficial con un manantial de música eterna”, explicaba.

José Mercé y él coincidieron en La Voz Kids y siempre han mantenido una estrecha amistad que les hace conectar con ese duende que tienen ambos. Ahora, parece que les vamos a ver juntos de nuevo. No sabemos si se está refiriendo a Pedacitos de mí, esa antología que publicará este mismo viernes o si tiene alguna otra cosa entre manos.

“Ha sido enorme trabajar codo con codo con @jordiculell como coproductor @pjhermosilla al@control de voces y @maxmiglin a los mandos y mezclas. Sobre las colaboraciones artísticas muy pronto os irán contando. Ha sido un sueño que ya llega a su fin o quizás a su principio”, terminaba diciendo.

Y sí, no es más que el principio y estamos deseando conocer esas colaboraciones de las que está hablando. Todavía no tenemos muy claro si el proyecto del que está hablando es esa antología que llega caragada de amigos, pero seguro que no tardará en darnos más detalles.

De momento se ha dado un buen aluvión de piropos de todos aquellos seguidores que ya están deseando conocer lo que ha estado cocinando durante tanto tiempo.