Luis Fonsi y ‘Nuestra Balada’, su nueva canción que nos llega al alma: ¡Mira el vídeo y la letra!

Quien nos iba a decir que para cerrar nuestro 2021, Luis Fonsi nos iba a regalar de nuevo su lado más romántico. Mucho tiempo ha pasado que no escuchábamos esta faceta suya, pero parece ser que el puertorriqueño ha escuchado los anhelos de sus fans.

El pasado viernes, 5 de noviembre, Fonsi lanzaba su nueva canción: Nuestra Balada. Para ello, ha contado con la producción de Mauricio Rengifo y Andrés Torres para sacar adelante un tema tan profundo y lleno de diversas emociones encontradas.

Nuestra Balada es un pequeño adelanto de lo que será su próximo álbum, que hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, con el single podremos escuchar a un Luis Fonsi romántico como lo era en sus inicios con grandes hits. Uno de ellos era la canción, Llegaste Tú, junto al artista dominicano, Juan Luis Guerra.

¡Pero eso no es todo! El cantante ha publicado el videoclip oficial de la canción para llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Con unas escenas muy románticas para regalarnos un mensaje muy bonito: "hay que hacerle caso al corazón".

Sobre su videoclip

El clip ha sido dirigido por el venezolano Nuno Gómes y ha escogido colores oscuros y llamativos para la escenografía. Quizás con el fin de retratar la situación dolorosa y regular de una relación en la que sigue habiendo amor.

Al comienzo de la cinta, vemos como Fonsi se adentra a un mundo paralelo y fantástico en busca de algo o alguien. "Yo sé que estás enamorada/ Yo sé que aun recuerdas nuestra balada/ Si hay un te amo en tu mirada/ Ya no me importa nada/ Me importa nuestro amor", canta el músico mientras se sube a unas ruinas.

Con un fondo azul triste, Fonsi continúa con su búsqueda hasta que se encuentra con una trampilla misteriosa. Cuando la abre... ¡aparece su amor! Una alegoría muy bonita que describe el reencuentro y la reconciliación con la persona que amas.

De repente, el decorado cambia a un tono cálido. Aparece un sol gigante que alumbra el rostro de los enamorados. Una forma más de expresar el regreso de la felicidad. "Volvamos a querernos como ayer/ Ya no nos queda nada que perder, lo vas a ver/ Porque entre tú y yo/ Hay que hacerle caso al corazón/ Nadie va a quitarnos este amor/ No hay porque negarlo", canta con intensidad el puertorriqueño.

Sin duda, es una canción que emociona a cualquiera que la escuche. Nos aumenta las ganas de escuchar más romanticismo y quién sabe si el nuevo disco de Fonsi cumplirá con estas expectativas.