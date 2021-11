Sonsoles Ónega recibe la valoración honesta de su padre por el baile de la promo de ‘Ya son las ocho’

Fernando Ónega es un prestigioso periodista de esos que llevan toda la vida acompañándonos e informándonos de la actualidad, sobre todo, en radio. De ahí que este martes fuera uno de los que participara en la gala de los Premios Ondas donde recogió el galardón que le otorgaron el año pasado, pero que no pudo recoger a causa de la pandemia.

Este año sí, este año ha agradecido su premio en público y ha hablado en nombre de todos los premiados de la radio. Y un reportero de Ya son las ocho ha hablado con él, el padre de la presentadora del nuevo programa.

Después de dejar claro que su veteranía y esfuerzo durante tantos años le hace justo merecedor del premio, llegó el turno de hablar de su hija y dar su opinión sobre cómo la vio en el estreno. Si el lunes recibía la sorpresa de Ana Rosa Quintana, en su segundo día, la sorpresa se la daba su padre hablando de ella.

“A Sonsoles la he visto como a mi hija. La he visto muy segura y la he visto con grandes reflejos y creo que hará un gran programa. Esa es mi esperanza y naturalmente es mi deseo”, decía.

Jurado de su hija

Ónega padre es honesto y no regala palabras a su hija. De hecho, cuando le preguntaron por el baile que se marcaba la periodista en la promo de su programa, no dudó en decir que le daba “un aprobadito justito, pero muy por encima de su padre”.

“Aprobadito justo ya es generoso”, aseguraba desde plató su hija. Eso sí, no ha querido desvelar lo que su padre le dijo al respecto en la más estricta intimidad, “no se puede contar”.

Su hija, que algo habrá sacado de su padre, también quiso ser inmodesta como él y asegurar que era un premio de los más merecido, “uno de esos padres a los que nunca ves y que reconoces luego cuando ya eres mayor”. Y reconoció que la mejor lección que le ha dado su padre es la honestidad, “ser honesto con uno mismo y con la información que das. Si eres honesto, al final la audiencia lo acaba reconociendo”.

Un reconocimiento y unas palabras de admiración hacia su padre que lograron emocionar a Alexia Rivas, una de las nuevas colaboradoras del programa.

Veremos si este miércoles, tercer día de programa, tiene nueva sorpresa.