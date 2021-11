Carlota Corredera no puede contener las lágrimas con la llamada de una mujer maltratada

Carlota Corredera, desde su posición de privilegio en Telecinco, se ha convertido en un referente para el feminismo y el azote para toda la violencia machista que sufren las mujeres. La presentadora ha querido aprovechar la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, para dar voz a un problema social tan terrible y, por suerte, muchas personas la ven como ese icono al que seguir en esta lucha tan necesaria.

Esta semana se ha vivido un momento muy especial en Sálvame. Fue este martes, apenas unos minutos antes de que acabara el programa que produce La fábrica de la tele para Telecinco. Carlota Corredera y Kiko Hernández se preparaban para hacer la llamada de todos los días y regalar un poco de dinero al espectador elegido para concursar en los juegos que hacen con los diferentes rostros del formato.

Vanesa fue la afortunada, pero antes de elegir al colaborador y saber cuánto dinero le tocaba, esta madrileña pidió permiso para dirigirse personalmente a Carlota Corredera. Quería decir algo muy importante, y vaya si lo era. "Quiero darte las gracias, Carlota, porque soy mujer maltratada y gracias a ti se está dando visibilidad a esto y te tengo que dar las gracias", dijo, desconsolada.

La emocionante llamada de una espectadora

Carlota Corredera se echó las manos a la boca y no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba atentamente a Vanesa. "Soy mujer maltratada, estoy sufriendo violencia vicaria, lo estoy pasando fatal y te tengo como referente en la lucha para que nosotros podamos salir adelante. El resto me da igual, solo con que se me oiga y se sepa lo que estamos pasando algunas mujeres me doy por satisfecha".

Carlota Corredera se emociona con la llamada de una espectadora

La presentadora de Sálvame intentó recuperarse, pero apenas podía hablar. "Vanesa, le voy a pedir tu teléfono a los compañeros y hablamos tranquilamente fuera. No puedo hablar", dijo solamente. A continuación, Vanesa eligió la cartulina de María Patiño, porque es tan guerrera como ella, y ganó 2.000 euros y una llamada pendiente (e importantísima) con Carlota Corredera.