"Para mí la bondad eres tú", las bonitas palabras de Roberto Leal a su madre en los Premios Ondas

Roberto Leal recogió este martes en Barcelona el Premio Ondas Nacional de Televisión a Mejor Presentador y una vez más volvió a dar un discurso en el que la sinceridad y el amor fueron los protagonistas. De hecho, el malagueño se atrevió a saltarse las normas de este tipo de eventos e invitó a su madre al escenario para compartir con ell en directo la emoción del momento.

"Sube al escenario, por favor, mamá, porque quiero decirte algo que es muy importante para mí", dijo en mitad de su discurso el presentador de Pasapalabra sorprendiendo así al público y a los demás premiados que acudieron al Teatro Coliseum de Barcelona. "Se ha puesto su vestido nuevo y se llama Mercedes", explicó Leal al público.

Enseguida el comunicador volvió a su discurso y pronunció unas palabras que calaron hondo en su madre y también en el público: "Somos el tiempo que nos queda. Esto es una realidad. Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque como os digo, Pepe (refiriéndose a su padre) no está y y mi madre sí... Decía Francino, decía el jurado, que este premio me lo dan por la versatilidad y eso se puede aprender, al fin y al cabo, estando en muchos programas, en la facultad y con la confianza de la gente que te pone ahí. Pero la bondad, ostias. La bondad es un matiz. Y la bondad para mí eres tú. Lo era papá y lo eres tú. Entonces, te lo digo de corazón. Si este premio también es por la bondad, este premio va a ser para mi madre, va a ser para ti".

Además, Leal hizo gala de su sentido del humor y le pidió a su madre que pusiese el caballo alado sobre la mesa de caoba que tienen el salón de su casa para que sus hermanas y sus amigas puedan ir a verlo y así se ponga el foco en el premio y no "en la foto de la comunión que preside el salón desde hace 35 años".

Después de las palabras de su hijo, la madre de Roberto Leal no quiso desperdiciar su oportunidad de dirigirse al público y al jurado y con el mismo carisma y acento andaluz del que su hijo cada día hace gala en televisión, soltó un "Gracias, gracias y gracias" que se ganó el aplauso del público.

Unos premios con las actuaciones de Aitana y Mikel Erentxum

Aitana en los Premios Ondas. / Getty Images

Más allá de Roberto Leal y el resto de premiados de la noche, Aitana, Pablo López y Mikel Erentxun —que también recibieron su galardón en la categoría musical— también se subieron al escenario del Teatro Coliseum para poner ritmo a la noche.

La catalana, que jugaba en casa en la ceremonia de los Ondas, interpretó Ni una más, Pablo López actuó acompañado de un violín y tocando al piano KLPSO2 y Erentxun interpretó en directo su canción Veneno.