Alejandro Sanz compara fotos de tres generaciones para felicitar a su padre y su hijo

Dicen que ponerse en el centro puede ir cargado de un punto de narcisismo, pero en ocasiones es necesario. Y Alejandro Sanz lo sabe bien. Se ha situado en el centro entre otras dos generaciones, la de su padre y la de su hijo.

Ha compartido un collage con tres fotos de perfil de los tres que nos permiten hacer comparaciones y ver los parecidos y diferencias entre ellos. Y está claro que son familia. Y uno no sería sin los otros, y viceversa.

Y no sólo lo ha mostrado visualmente, sino que lo ha expresado con palabras. “Ellos forman los perfiles de la persona que soy. Como hijo y como padre, nos vamos formando en generaciones para superar lo anterior”, aseguraba. Lo que viene a decir que él superó a su padre y ahora ha sido superado por su hijo.

“Mi padre me hizo mejor, y espero seguir su ejemplo para dar a mi hijo tanto y todo como ser humano para ser mejor que yo”, admitía con la humildad del que se sabe dependiente de los suyos.

Doble cumpleaños

Y no es casualidad que hoy haya querido compartir esta reflexión y estas fotografías. Es un día especial para los tres y no ha querido pasar la oportunidad de celebrarlo públicamente. “Hoy, era el cumpleaños de mi padre y también es el de mi hijo Alex, y como he dicho, las casualidades no son. Este día tenía que ser. Os quiero ❤️”, terminaba diciendo.

Su padre ya no está con él, pero con su hijo comparte grandes momentos tanto en familia como profesionales. Como buen hijo de su padre, la música corre por sus venas y le ha acompañado como parte del equipo de gira.

Como era de esperar, las felicitaciones no se han hecho esperar. Han hecho falta solo unos minutos para empezar a recibir mucho cariño de amigos y seguidores.