El nuevo disco de Alejandro Sanz ya tiene portada y fecha de lanzamiento

El próximo proyecto musical de Alejandro Sanz ya tiene fecha de lanzamiento. Tal y como anunció hace algunos días, Sanz verá la luz antes de que termine este 2021. Concretamente será el 10 de diciembre cuando el nuevo álbum de estudio del solista vea la luz.

Junto a esta noticia hecha pública a través de su perfil oficial en las redes sociales, el madrileño también ha querido compartir con todo su público la que será portada de este nuevo elepé. Una imagen en la que aparece haciéndose un autoretrato con una cámara de fotos. Una metáfora de lo personal e íntimo que es este disco para el intérprete.

"#SANZ , mi bujío, mi reflejo. 10 de diciembre" publicaba Alejandro Sanz en sus redes sociales desvelando la imagen que abrirá su nueva aventura musical. Una fotografía que nos recuerda al estilismo que mostró en su última entrevista en la que dió muchos detalles de este esperado trabajo. Ahora ya solo nos queda por conocer el listado de canciones y si incluye alguna colaboración.

"El disco se llamará Sanz. Barajé varios nombres: Alejandro... Alejandro Sánchez Pizarro... Pero al final me decidí por Sanz. Llevo treinta años construyendo la marca Sanz como para llamarme ahora Alejandro Sánchez Pizarro. Nunca he sido muy amigo de ser rebuscado en los nombres. Se trata de demostrar con sencillez lo que hay dentro del disco" confesaba el artista en un reportaje para la revista Esquire.

Y esa es la clave que ha dado vida a este álbum: sus 30 años de carrera desde la publicación de Viviendo deprisa en 1991. Tres décadas de entrega a la música que quedarán resumidas en este proyecto casi autobiográfico tal y como nos mostró en Bio, el primer sencillo de este elepé.

"Un disco con vida propia que deseo que la gente escuche tranquilamente, en paz, cada uno en su lugar. Quizás es el disco mas mío que he hecho nunca... aunque cada vez me cuesta más trabajo ser yo, encontrar la esencia, porque las cosas van cambiando, y también tu forma de ver la música. He tratado de hacer un disco recuperando en la medida de lo posible el tarro de las esencias" explicó Alejandro Sanz a la citada revista.

Un nuevo proyecto que contará con diez canciones de las que ya hemos conocido Bio y Mares de miel. Serán temas completamente inéditos que han sido producidos por Alfonso Pérez en estrecha colaboración con el mismo Alejandro Sanz y con Javier Limón. A este trío de ases hay que sumarles la labor en la fase de mezclas de un reputado nombre internacional como es Peter Walsh.