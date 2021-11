Lil Nas X desvela qué dos estrellas de la música rechazaron su colaboración

Lil Nas X se ha convertido en uno de los artistas del momento. Su álbum Montero ha viajado por todos los rincones del mundo y el concepto que le rodea ha dado de qué hablar a nivel internacional.

Pero si algo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo es que no tiene nada que esconder, incluso si las informaciones tienen que ver con otros artistas de la industria. Eso es lo que hemos podido comprobar en una entrevista con GQ, donde ha desvelado los nombres de los dos artistas que se han negado a trabajar con él.

"No suelo pedir colaboraciones así como asi. Pero cada colaboración que he pedido para este álbum, o sea, cada una de ellas se han hecho", señala. "Menos Drake y Nicki Minaj", añade. No obstante, ha dejado claro que no les preguntó a ellos directamente.

"Quería a Nicki en Industry Baby y quería a Drake en Dolla Sign Slime con Megan Thee Stallion. Sí, pero ya sabes, siempre creo que las cosas funcionan. Jack Harlow acabó siendo la mejor opción. No estoy seguro de si Nicki se hubiese sentido cómoda con ese vídeo o no", añade.

Tal y como explica ETOnline, Lil Nas X ya aclaró por qué Drake no acabó trabajando con él en esta canción. "Estaba trabajando todavía en Certified Lover Boy y estaba 100% enfocado en eso, y lo entendí completamente. Él dijo que estaba dispuesto a hacer algo, pero no era el momento", clarificó.

Lil Nas X ha demostrado que tomar las riendas de su música es algo que lleva haciendo desde hace un tiempo. No importa que sus deseos profesionales no puedan cumplirse a corto plazo, pues confía en que se pueda hacer realidad en un futuro. La esperaza es lo único que se pierde, ¿no?

Sea como sea, once canciones de Montero aterrizaron en la lista Hot 100 de billboard. Tres de ellas estuvieron en el Top 10. Pero eso no es todo. El álbum aterrizó en el número 2 de Billboard 200, un dato que, sin duda, ha debido ser motivo de celebración para el artista.

Y a ti, ¿te hubiese gustado escuchar a Drake y a Nicki Minaj en el último disco de Lil Nas X? ¿A quién más te hubiese gustado escuchar? ¿Crees que se hará finalmente realidad? ¡A nosotros nos encantaría!