Rosalía desvela todos los detalles sobre su nuevo disco ‘MOTOMAMI’ en ‘Rolling Stone’

Rosalía se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este mes. La cantante catalana ha lanzado su nuevo single, La Fama, junto a uno de los artistas internacionales más solicitados del momento: The Weeknd. Para la ocasión, la estrella española ha puesto a cantar bachata en castellano al canadiense, demostrando que las barreras lingüísticas dejaron de importar en la música hace tiempo. La Fama es el primer single de su esperadísimo tercer álbum de estudio, Motomami, que lanzará en 2022.

Además, la cantante se convirtió en una de las invitadas de LOS40 Music Awards 2021 que más dio que hablar. Sobre todo tras protagonizar uno de los momentos del año junto a su pareja Rauw Alejandro e Ibai Llanos.

Aunque en la alfombra de nuestros premios ya nos dio algunas pistas sobre por dónde iba a ir el sonido de Motomami, ahora la cantante ha desvelado nuevos detalles sobre la producción del disco. Lo ha hecho en un reportaje para la revista Rolling Stone. El propio periodista, Diego Ortiz, ha podido escuchar parte del álbum. ¿Y cómo lo describe? Con las siguientes palabras:

“MOTOMAMI es una obra maestra llena de disonancia, sintetizadores y órganos saturados. Es un trabajo innovador y de vanguardia que captura las raíces y capacidades técnicas de Rosalía, dejándote con más preguntas que respuestas una vez que terminas. Ella desafía la música comercial tal como la conocemos. ¿Coros pegadizos o ritmos uniformes? No. De hecho, ella desarma la estructura tradicional de la música pop en español, haciendo de las raíces un acompañamiento melódico, no rítmico”.

El periodista asegura que hay toda clase de géneros en el álbum, mezclados con samples y dando una sensación de armonía perfecta entre deambow, flamenco, bachata, hip hop y melodías al piano.

Rosalía explica cómo es MOTOMAMI

La estrella catalana ha explicado cómo es el disco. Y es que ha descrito con todo lujo de detalles algunos elementos de él. En la entrevista, ha desvelado que ha grabado mil voces y que, aunque algunas son la primera toma, la mayoría son versiones que ha hecho más tarde.

A la hora de crear el álbum, Rosalía explica que ha tenido que olvidarse de todo lo que rodea la industria para ser lo más honesta posible con lo que quería transmitir, dejando de lado toda la parte del negocio. Y es que, aunque suene a tópico, Rosalía asegura que es el trabajo más personal de su carrera:

“Siempre me he considerado una narradora de historias. MOTOMAMI es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, MOTOMAMI tiene sentido como concepto, como figura femenina que se construye a sí misma. Entonces, así es como funciona: es casi como un autorretrato”

Además, la estrella española ha compartido cuáles han sido sus referentes conceptuales para este nuevo disco: desde Héctor Lavoe hasta Nina Simone, pasando por Patti Smith o el mismísimo Bach. Vamos, que habrá de todo.

Tendremos que esperar para poder escuchar el disco completo. Pero ahora mismo tenemos el hype por las nubes.