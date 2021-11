Rosalía se une a The Weeknd en ‘La fama’: así es el videoclip y la letra

La era Motomami ha empezado. Rosalía ha dado el pistoletazo de salida a su nuevo álbum por todo lo alto: con una colaboración con The Weeknd. La estrella española ha sacado este mismo jueves, 11 de noviembre, el primer single de su tercer álbum de estudio: La fama.

Para la ocasión, Rosalía ha apostado por una bachata reinventada donde homenajea aquel sonido que enamoró a toda una generación a principios de los 2000’s. De hecho, la artista no ha escondido que se ha influenciado directamente de canciones de Aventura o Romeo Santos. Y es que como adolescente que creció en la España de principios de milenio, esta música estaba muy presente en su día a día. De hecho, la propia artista dedica un guiño a la canción Obsesión en la letra: “No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo no he aprendido la manera”.

Pero, ¿de qué habla realmente la canción? Rosalía ha apostado por un tema que cuenta lo que tiene que sacrificar una persona a la hora de tener una relación. “Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad”, cantan las dos estrellas en el estribillo.

The Weeknd vuelve a cantar en español

Teniendo en cuenta que se trata del primer álbum que lanza la cantante como estrella internacional, no nos extraña que haya querido contar con su amigo Abel. El canadiense y la española ya coincidieron en el rémix de Blinding Lights a finales de 2020.

Para la ocasión The Weeknd vuelve a cantar en español. La estrella de Save Your Tears ya demostró que no se le daba mal nuestro idioma en el remix de Hawái que lanzó junto a Maluma a mediados de 2020.

De hecho, el cantante se anima hasta bromear en castellano. Hace unos días, cuando se anunció el lanzamiento de La Fama, The Weeknd escribió en sus redes sociales: “The return of… El fin de semana”.

the return of … El fín de semana ❤️‍🔥 https://t.co/lx9c5mcMQo — The Weeknd (@theweeknd) November 8, 2021

Un videoclip a la altura

Para La Fama, Rosalía ha querido hacer un videoclip muy especial. La artista se ha convertido en una especie de Gilda, actuando en un escenario vestida con un increíble mono de lentejuelas brillantes. La catalana se fija en uno de los asistentes a su show. ¿Y quién ese misterioso hombre? Nada más y nada menos que The Weeknd.

El canadiense aparece vestido como un gánster, mientras observa sin parpadear a Rosalía. Vamos, que parece una escena sacada de una película del Hollywood clásico. De hecho, los artistas han contado con una estrella del cine para el videoclip: Danny Trejo.

Danny Trejo, el actor de Machete, aparece en La Fama

Danny Trejo, la estrella del cine de Robert Rodríguez, aparece en La Fama. Es el presentador que da paso a Rosalía en la actuación.

Danny Trejo lleva toda la vida delante de las cámaras. Con 77 años, ha aparecido en todo tipo de películas de acción como Anaconda, Spy Kids o Predators. Pero si hay un personaje que lo ha llevado a la fama es el de Machete.

La nueva era de Rosalía

Motomami es el nuevo y esperadísimo álbum de Rosalía. Tres años después de que lanzase El Mal Querer, el álbum que la posicionó como una de las estrellas musicales del momento, llega su nuevo trabajo.

Aunque tendremos que esperar hasta 2022 para poder escuchar el resultado completo, estamos seguros de que la artista nos volverá a dejar sin palabras. Y es que lleva trabajando en él desde hace dos años.