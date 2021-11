Britney Spears carga contra su familia: “Deberían estar en la cárcel“

Tras trece años de tutela legal, Britney Spears es libre. La princesa del pop, que llevaba desde 2007 sin ningún tipo de autoridad sobre su vida, ha recuperado la libertad. Tras una dura batalla legal contra su propio padre, quien ejercía de tutor legal sobre su persona y patrimonio, Britney se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

Ahora, feliz con la decisión que tomó una jueza, ha querido agradecer a sus seguidores y seguidoras todo el apoyo que ha recibido durante los últimos años. Lo ha hecho a través de un post que ha compartido en su cuenta de Instagram. La intérprete de Toxic se ha sincerado delante de la cámara del vídeo que ha subido:

"Doy las gracias todos los días por poder tener las llaves de mi coche, ser independiente, tener una tarjeta de crédito, ver dinero en efectivo por primera vez y poder comprar velas”.

Spears, quien ha podido disfrutar este fin de semana de su libertad, ha explicado lo bien que se lo ha pasado. Y es que algunos gestos cotidianos como salir a tomar algo con su pareja le eran imposibles: “Qué maravilla de fin de semana. ¡Me he sentido como si estuviera en el paraíso todo el tiempo! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto. Creo que he esperado mucho después de 13 años”.

Se sincera sobre su familia

La cantante también ha explicado que no quiere ser una víctima y que ha trabajado durante veinte años como una loca para llegar a donde está. Además, la estrella ha confesado que su familia debería estar en la cárcel por todo lo que le han hecho estos años:

“Me despierto cada día pensando cómo mi familia me ha podido hacer todas estas cosas malas por las que deberían estar en la cárcel. Sí, incluida mi madre que va a la iglesia”

Con su historia, Britney quiere ayudar a todas aquellas personas con discapacidades y enfermedades reales que hayan pasado por algo parecido: “Soy una mujer fuerte y espero que mi historia tenga un impacto y promueva algunos cambios en este sistema infectado”.

Para terminar, la cantante ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que han formado parte del movimiento Free Britney: “Gracias a todos por saber lo que estaba pasando y hacerlo público. Me salvaron la vida, de cierto modo”