Ángel Martín da su informarivo más extraño hasta la fecha: “¿Cómo estás tú?”

Ángel Martín está de celebración. El famoso presentador y humorista ha lanzado su libro Por si las voces vuelven. Se trata de un relato en el que el famoso rostro cuenta la experiencia de sufrir un brote psicótico. Un libro que quiere, desde su propia experiencia, ayudar a otras personas que están pasando por algo parecido.

Con los nervios a flor de piel por haberse abierto de tal manera en estas páginas, Ángel Martín ha decidido no hacer su vídeo de noticias breves. El presentador lleva más de un año informando a sus seguidores y seguidoras de redes sociales de la actualidad. Lo hace de una manera divertida y en tan solo dos minutos, consiguiendo reunir a miles de personas con cada publicación.

Pero este jueves, 18 de noviembre, no se sentía capaz de grabar las noticias. ¿La razón? No ha descansado nada debido al insomnio que ha sufrido esta madrugada. Y es que los nervios por conocer las primeras reacciones de los lectores y lectoras de su libro no le han dejado descansar.

Ángel, como todos los días, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter. Eso sí, esta vez no ha leído titulares. El presentador ha explicado cómo se siente tras haber publicado este libro:

“Si te soy sincero, no sé ni el día que es, ni en qué acabó la Once, ni nada…porque estoy reventado. No he dormido nada por los nervios. Me metí en la cama a las nueve y a las once y media abrí los ojos pensando que eran las cuatro. (…) Estaba histérico por conocer las reacciones de quienes habían leído mi libro”

La importante reflexión de Ángel

Ángel ha continuado contando que, tras leer los primeros comentarios, ha visto que sus palabras estaban sirviendo para empatizar con la gente. En ese momento, el cómico decidió descansar.

“No voy a hacer el informativo hoy. Hoy me voy a descansar yo. Así que yo estoy, pero mi cerebro está descansando”, ha continuado diciendo. De este modo, Ángel ha lanzado una pregunta muy importante, pero que apenas nos hacemos a nosotros mismos: “¿Cómo estás tú? Dedica el tiempo que nos queda para pensarlo. Dedícate un puto minuto a mirarte en el espejo y a ser honesto contigo mismo”.

Por supuesto, sus amigos y compañeras de profesión han aplaudido las palabras de Ángel. Estos son solo algunos de los comentarios que ha recibido:

Cristina Pedroche: “Pues quizás sea el informativo más importante… Gracias otra vez”

Chenoa: “Como me gustas querido. A por el día y gracias siempre”

Sin duda, Ángel Martín ha tenido un discurso muy importante, animándonos a reflexionar sobre nuestro propio bienestar.