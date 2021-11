Cristina Pedroche a Ángel Martín sobre su último proyecto: “Se generarán titulares y odio a tu alrededor”

Ángel Martín acaba de publicar Por si las voces vuelven, un libro en el que se quita caretas y vergüenzas para ofrecernos el relato más crudo de lo que supone pasar por la experiencia de sufrir un brote psicótico. Cómo fueron las semanas previas, cómo vivió su ingreso en psiquiatría y cómo ha tenido que reconstruirse partiendo de cero.

Un libro duro que nos muestra una realidad más habitual de lo que a veces podamos imaginar. Ese es uno de sus objetivos y pretensiones con esta historia, ayudar a los que están pasando por algo parecido y decirles que se puede remontar.

Habla de drogas, de locura, de amigos que te dan de lado, de miedos y de esperanza y parece que ha calado en muchas personas, entre ellas, Cristina Pedroche que no ha dudado en comentarlo.

Removida por dentro

“Creo firmemente que todo el mundo debería leer este libro. Tiene tanta verdad y es tan arrollador que te atrapa desde la primera página hasta la última. Lo que he sentido leyéndolo no sé si seré capaz de explicarlo con palabras”, empezaba explicando.

Sin duda es un libro de los que te remueven y te invitan a replantearte muchas verdades absolutas. “Ha sido un viaje increíble. He reído, he llorado, he tenido que parar de leer porque sentía que me ahogaba, he sonreído, he aprendido mucho con el libro y de mí misma, he sentido pena y envidia a la vez… Me ha hecho replantearme muchas cosas de mi vida actual, de cómo me trato y de cómo me hablo”, continuaba Pedroche.

“@angel_mg con este libro da muchas lecciones (creo que sin pretenderlo) que me servirán para poder vivir el presente aún más y sobre todo mejor”, sacaba como aprendizaje la mujer de Dabiz Muñoz.

Agradecida

Y no ha dudado en agradecerle esta dosis de honestidad brutal, como diría Calamaro. “Gracias Ángel por tu sinceridad y por abrirte así en canal sabiendo que se generarán titulares y odio a tu alrededor (sin sentido). Podrías haber guardado este viaje solo para ti y los tuyos pero que nos hagas este regalo a todos creo que demuestra muchísima generosidad por tu parte. Gracias”, terminaba escribiendo en sus redes.

Aunque no, habría que añadir que ha terminado con unas palabras que solo los que han leído el libro podrán entender: “¡Punto para ti! ❤️ #post-it”.

Y claro, el aludido no podía por menos que contestar: “No me enrollaré porque hoy tengo la sensibilidad a flor de piel pero que sepas que tu mensaje me ha hecho una ilusión mucho más especial de lo que puedes imaginar. Muchísimo más. ❤️ #post-it”.