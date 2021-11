Sofía Suescun se deja querer por Netflix en plena crisis con Mediaset

Sofía Suescun ya no es la reina de los realities, al menos no lo es en Telecinco. La que fuera una de las caras más populares de la cadena dejó de salir en pantalla cuando Mediaset la vetó por no aceptar ser representada por su agencia de influencers.

Sofía Suescun es una superviviente y puede hacer carrera por su cuenta con Instagram (suma más de 1,2 millones de espectadores). Sin embargo, le gusta ir siempre más allá y tiene el tirón suficiente para que las plataformas de streaming se fijen en ella, que es justo lo que ha pasado.

Ni Amazon Prime Video ni Disney+, ha sido Netflix la que ha fichado a Sofía Suescún para recuperar su rol como comentarista de realities. Aprovechando el estreno de Amor con fianza, el programa que presenta Mónica Naranjo y que recuerda a La isla de las tentaciones, el gigante del streaming ha querido contar con ella para hacer lo que mejor se le da.

"¡Qué nervios! ¡Me quedan minutos para acabar el capítulo 6 y mañana la final! El viernes sorpresa. Comentaremos en directo la gran final. ¿Quién creéis que será la pareja ganadora? Yo ya tengo mis apuestas jeje", ha escrito la hija de Maite Galdeano en su último post de Instagram, confirmando esta alianza con Netflix.

Este trabajillo que le ha salido a Sofía Suescun es una acción publicitaria como otra cualquiera. Sin embargo, si funciona, no nos extrañaría que Netflix optase por exprimir el tirón mediático de la que fue ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. ¿Quién sabe? A lo mejor podríamos verla protagonizando su propio documental al estilo de Georgina Rodríguez o entrando en alguno de los realities en los que trabaja la plataforma.

¿Qué es 'Amor con fianza'?

Amor con fianza es un reality en el que seis parejas viven tres semanas de locura en una espectacular villa en un entorno idílico. Todos aseguran tener una relación sincera, pero ahora, lo tienen que probar. A lo largo del programa van a descubrir las mentiras y verdades de los concursantes.

Todos se someten al 'eye detect', un revolucionario detector que analiza las alteraciones involuntarias que se producen en el ojo al mentir. Las parejas compiten por un premio en metálico de hasta 100.000 euros sabiendo que, en Amor con fianza, las mentiras tienen un precio muy alto...Decir la verdad, por dolorosa que sea, les hace ganar dinero, pero, si mienten, la cifra disminuye automáticamente.